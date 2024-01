“Era mi bebé, mi debilidad y mi único hijo varón”: el testimonio de la madre del adolescente asesinado en Santa Teresita

“Solo sé que se pelearon en la playa y había un montón de gente. Sé que después lo salieron a correr a Tomy. Mientras lo corrían, le iban pegando”, relató entre lágrimas Samanta, madre de Tomás Tello Ferreyra, el joven de 18 años asesinado por una patota en la madrugada de este lunes en la localidad balnearia de Santa Teresita, en la provincia de Buenos Aires.

“La Policía llegó cuando Tomy ya estaba apuñalado. Quiero que se haga justicia porque a Tomy no me lo devuelve nadie”, insistió la mujer en diálogo con el canal TN. Por el crimen del adolescente hay nueve detenidos, siete adultos y dos menores, en una causa que se investiga como homicidio agravado por la participación de dos o más personas que instruye Pablo Gamaleri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 del departamento judicial de Dolores.

“Era mi bebé, mi debilidad como yo le decía a todo el mundo. Era mi único hijo varón y era mi compañero. Él era bueno, era trabajador de verdad y no lo digo por ser mi hijo. Se levantaba a las siete u ocho de la mañana y trabajaba desde temprano todos los días con su tío. Todo el mundo lo quería, era un chico bueno”, relató Samanta al brindar detalles sobre cómo era su hijo, que trabajaba como albañil.

La mujer, además, contó que trabaja en el mismo hospital en el que el joven fue atendido de urgencia. “Salí caminando a las 7:15 de la mañana y cuando llegué al hospital, mis compañeros me hicieron pasar rápido y me encontré con la situación. El médico me dijo que trataron de hacer todo lo posible, pero no pudieron hacer nada para salvarlo”, relató la madre del joven.

Samanta contó que a su hijo lo había visto este domingo 31 de diciembre: “Pasó a saludarme por el negocio de mi marido como a las siete de la tarde. Y se iba a juntar con los abuelos y la familia que venía de Buenos Aires por Fin de Año. Me había dicho que iba a la Costanera”.

Y dio un triste detalle. Ya el 1° de enero ella le mandó un mensaje, pero Tomás “nunca” le contestó. “Dije: ‘No lo voy a molestar. Su último estado en Facebook fue a las 4... A las siete de la mañana me suena el teléfono y me dicen que él estaba en el hospital”, agregó.

- ¿Qué pasó?

- No hablé con nadie. Me vine con mi marido y mi beba al negocio, el que se ocupó de ir a la comisaría es mi marido. En la tele vi, más o menos, lo que estaban pasando, pero no sé lo que pasó ni por qué lo corrieron seis cuadras para pegarle entre un montón. Por lo que sé, se pelean en la playa y lo van a buscar. En un video se ve a todos corriendo, buscándolo.

En tanto, Luis, un amigo de la familia posteó en Facebook: “Con mucho dolor, pero también agradecido a Dios por haberte conocido y haber compartido muchos momentos de alegría con vos, te digo adiós Tomy Tello. Vuela Alto, despliega bien grande tus alas, porque sos un ángel, que desde el cielo cuidarás a tu mamá, a tu papá, a tus hermanitas, a tus abuelos, tíos, y a todos los que te quisieron”.

Y continuó con un pedido de Justicia: “Te quise como a un sobrino, y te guardo para siempre en mi corazón, como cada charla que tuvimos, conocí tu gran corazón. Pido Justicia por vos... Abrazo fuerte a tus papis, abuelos, hermanitas, tíos. Tu familia es mi familia, los quiero mucho a todos. Te vamos a extrañar. Descansa en paz Tomy, le pido a Dios que te tenga en sus brazos y de consuelo a tu familia”.

El caso

Fuentes de la investigación confirmaron a Infobae que todo comenzó este lunes en Calle 39 y Costanera y continuó Calle 44 al 100, a metros del mar a las 7.30. Agentes de la Comisaría de La Costa 1ª de Sante Teresita acudieron al lugar ante el llamado al 911 por una pelea entre varias personas. Cuando llegaron se encontraron con Tomás, que tenía una herida punzo cortante en tórax, detallaron.

El adolescente fue llevado por el servicio de emergencias al hospital de Santa Teresita, donde falleció. “Ante la gravedad del hecho se implementó operativo cerrojo, se realizó un rastrillaje y tareas de relevamiento de cámaras públicas y privadas”, explicaron las fuentes del caso a este medio.

El fiscal del partido de La Costa en turno dispuso entonces que se preserve el lugar y, mientras la Científica hacía pericias, la DDI más el personal de GTO lograron identificar testigos y así establecer qué habría pasado. Las fuentes policiales señalaron que “uno de los detenidos de 21 años, más otros tres sospechosos de 29 y 27 años y un ciudadano uruguayo de 57, comenzaron a agredir” a Tomás y a su grupo de amigos en la calle 39 y Costanera.

“Luego, los corrieron hasta la calle 44, entre 1 y 2, donde los cuatro agresores acorralaron a la víctima”, detallaron sobre la cacería que discurrió durante seis cuadras, y comentaron que habría sido el sospechoso de 21 años quien le dio “un puntazo en el tórax”. El fiscal espera el resultado de la autopsia, que se hará esta tarde, para confirmar cómo fue la mecánica del crimen de Tomás.

Según las fuentes, junto a los cuatro agresores del adolescente había otros cinco más. Los nueve fueron arrestados y trasladados a la Comisaria de Santa Teresita, donde se les incautó las prendas de vestir.

