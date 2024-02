El Presidente Javier Milei elevó este viernes el tono de críticas contra Cristina Kirchner, a pesar de que sus primeras respuestas al documento que difundió la exmandataria días atrás habían sido referidas exclusivamente a temas económicos. Ahora, el líder de La Libertad Avanza dijo que el paper busca “dinamitar” su relación con Mauricio Macri y el acuerdo con el PRO.

Durante una extensa entrevista en Radio Rivadavia, el mandatario recorrió varios temas de la actualidad política, volvió a referirse a la polémica con la cantante Lali Espósito (aunque no la nombró directamente) y aseguró que la alianza con el PRO “ya se dio naturalmente”.

En una parte de su charla con el periodista Jonatan Viale, el mandatario fue consultado por la relación que tiene con el expresidente Macri: “Maravillosa, como siempre. Tenemos un diálogo genuino, profundo, sincero. Él es muy generoso conmigo”, respondió, y dijo que un encuentro cara a cara con el líder del PRO “en algún momento va a ocurrir”.

Luego, habló de la posible formalización de un acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO. Afirmó que él siempre había tenido “la intención de generar esa fusión”, aunque afirmó que, tras lo que ocurrió en la Cámara de Diputados con el tratamiento de la Ley Ómnibus, “naturalmente ya se dio solo, nadie lo forzó”.

“Cuando mirás la votación en diputados hay que ponderar el enorme trabajo de Cristian Ritondo. Punto para Ritondo y para el PRO”, resaltó.

Fue ahí cuando puso en el centro de la escena política a Cristina Kirchner: “Hay gente laburando para que nos peleemos. ¿Quién sería la principal perjudicada con esto? Cristina, obvio. Porque si nos fusionamos y en la elección de medio término sacamos el 60% de los votos, no vuelven más”, aseveró.

Tras aclarar que nunca recibió un mensaje de la exmandataria, y que la única vez que hablaron fue durante la ceremonia de traspaso de mando presidencial el 10 de diciembre, Milei fue más contundente en cuanto al supuesto objetivo político de la dos veces presidenta. “Veo cómo funciona toda la operatoria todo el tiempo de tratar de dinamitar eso. El documento está armado con ese motivo, (para) envalentonarme a mí, levantarme a mí y que me coma la curva. En una parte dice ‘Milei podía ganar solo la segunda vuelta, sin Macri’. ¿Querés ponerle más dinamita que eso? Pero no va a tener suerte”, resaltó.

El miércoles, Cristina Kirchner publicó en sus redes sociales un documento de 33 páginas titulado “Argentina en su tercera crisis de deuda” en el que, además de hacer un recorrido histórico por el derrotero del país respecto a su deuda externa, critica al Gobierno y califica a Milei de “un showman-economista en la Rosada.

En el paper, la expresidenta critica a funcionarios del actual Gobierno que formaron parte de la gestión macrista, como el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el asesor presidencial Federico Sturzennegger; advirtió por la fuerte toma de deuda en dólares e incluso, recordó a las fuerzas políticas “que obtuvieron fuerza propia que los insuflaron de aires fundacionales no pudieron terminar sus mandatos cuando no lograron darle a la sociedad la calidad de vida que los argentinos demandan”.

El documento fue la primera expresión pública de Cristina Kirchner desde que el 10 de diciembre del año pasado culminó con sus funciones como vicepresidenta de Alberto Fernández.

Referido a la exmandataria, Milei fue consultado también por el controvertido tema de las pensiones no contributivas que cobran todos los expresidentes o sus familiares. Allí, intentó bajar el tono y dijo que, “si la cuestión de índole legal se lo permite”, él no se iba a meter. De todas formas, recordó que en su proyecto de Ley Ómnibus estaba la eliminación de las llamadas jubilaciones de privilegio, adelantó que insistirá en ese tema y ratificó que buscará aplicar esas reformas por otros mecanismos.

“Voy a volver a la carga. No la ven, no entienden lo del principio de revelación, están pensando en un modelo de un solo período de un solo tiro. Nosotros pensamos en términos de árboles decisorios dinámicos, qué les voy a explicar a estos muchachos que no la ven. Vamos a estar mandando leyes que sigan exacerbando el principio de revelación, así cuando votan en contra, quedan todos con los dedos sucios”, sostuvo.

La polémica con Lali Espósito, el uso de redes sociales y más: otras definiciones de Milei

En la entrevista, que duró casi una hora, el Presidente recorrió varios de los temas de actualidad política y económica. Uno de ellos fue la polémica que se desató en las últimas horas por sus continuas críticas a la popular cantante Lali Espósito, aunque esta vez evitó nombrarla y recurrió a una de las teorías de Antonio Gramsci, el teórico marxista italiano.

“El problema de la decadencia argentina es de índole moral y cultural. El problema es ético. Ese conjunto de valores que abrazó en algún momento la Argentina y eso redunda en un conjunto de instituciones que te lleva al fracaso. Ese modelo tiene una lógica, es el modelo bajo el cual se introduce el socialismo en una sociedad. Es un modelo de Gramsci”, comenzó.

Milei recordó que “Gramsci decía que tenías que entrar en la educación, en la cultura, para que los representantes de la cultura difundieran el socialismo, y la tercera pata son los medios. Esas eran las espadas que tenía el Estado poniendo guita a los artistas y a los medios para propagar al socialismo mientras que en los colegios te adoctrinaron”

Y siguió: “Vas y tocás la pata de los artistas. Entonces, primero se te aglutinan todos los artistas. Al mismo tiempo, los periodistas que viven de la pauta. Y, además, se te aglutinan los vinculados a la educación y la casta. Y la casta son los políticos chorros; como les dice el profe Espert los sindigarcas; los empresarios prebendarios; los micrófonos ensobrados y los profesionales funcionales a esa estructura. Del otro lado quedan los que son beneficiarios de los privilegios. En una economía que está todo bien, no pasa nada. Pero cuando te encontrás con una situación de restricción de caja, ahí empieza el problema”.

Milei también habló de su activa presencia en redes sociales, donde todos los días suele replicar mensajes de apoyo a su Gobierno y de ataque a opositores:

“¿A quién le afecto el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad privada? A nadie. Y entonces, ¿cuál es el problema que yo use mi Twitter”, dijo. Además, contó que él mismo se encarga de los mensajes en X, en Facebook y en Instagram, aunque dijo que su cuenta de TikTok la maneja Iñae Gutiérrez, uno de los jóvenes asesores en comunicación.

En cuanto a la economía, el Presidente afirmó que su Gobierno es “campeón del progresismo en Argentina” porque, afirmó, evitó una hiperinflación y la están bajando. De hecho, adelantó que, según “los indicadores de alta frecuencia”, la inflación de febrero “viene en 10%”.

“Estamos aplicando una política fuertemente progresista en esa materia, somos los campeones del progresismo en Argentina: nosotros evitamos una hiperinflación, hoy estaríamos con 95% de pobres, estamos trabajando en bajarla. Estamos siendo los campeones del progresismo en Argentina, porque como es un impuesto tremendamente regresivo, lo que estamos haciendo es ayudar a los más vulnerables”, aseguró.

