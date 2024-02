El presidente Javier Milei cerró su gira por Israel, el Vaticano e Italia con una entrevista exclusiva a un canal de noticias en donde habló sobre su encuentro con el Papa Francisco y reconoce públicamente algo que ya había realizado durante la campaña presidencial, cuando pidió disculpas por haber llamado al Sumo Pontífice el “representante del maligno en la tierra”.

Milei le dio una entrevista al canal privado TV Retequattro, un canal del conglomerado Mediaset, propiedad de la familia del fallecido Silvio Berlusconi, en el programa de Nicola Porro e hizo referencia a que “reconsideró” su postura respecto del Papa Francisco y que, a partir de ese momento, la relación se reencausó.

“Uno evoluciona, uno entiende las cosas y una de las cosas que entendí últimamente, entre otras cosas, es que el Papa es la persona más importante de toda Argentina, es el líder de los católicos en el mundo. En consecuencia, esto implica una cosa muy importante: representa una institución muy importante especialmente en un país como Argentina, que tiene muchas raíces católicas. En consecuencia, tuve que reconsiderar algunas posiciones y, a partir de ese momento, comenzamos a construir un vínculo positivo”, manifestó el jefe de Estado.

En otro tramo de la entrevista Milei hizo referencia a que es católico pero que practica “algo de judaismo”. Pero el Presidente de la Argentina no solo se refirió a su encuentro con el Papa Francisco, sino que en otro tramo de la entrevista hizo referencia a su posicionamiento ideológico y a una de las ideas rectoras que llevó hace poco tiempo atrás al Foro de Davos: “el Estado es una asociación criminal”.

Sobre este punto, Milei justificó su frase por sentirse “ciertamente el primer liberal libertario en ser presidente” y que no se trata de “un sentimiento, es una realidad, un hecho”. Y agregó: “Luego hay otro aspecto que tiene que ver con el hecho de que soy filosóficamente anarcocapitalista y, por lo tanto, siento un profundo desprecio por el Estado”.

“El método del Estado es en cambio el robo. Así, el Estado no solo es la asociación criminal más grande del mundo, sino también el ladrón estacionario más grande del mundo. ¿Qué pasa? El ladrón común es aleatorio. Propongo al público que piense cuántas veces las personas han sido atacadas por un ladrón en los últimos años. Una vez, dos veces, tal vez fue un desastre, tal vez cinco veces, pero cada vez que comprás algo en algún lugar, el Estado te está robando a través de impuestos; así que, el Estado te roba todos los días”, aseveró el primer mandatario.

Según indicó Milei, “el Estado tiene el poder de arrestar a las personas” y “los políticos no se ven afectados”, y que por ello se dio “cuenta de que la única forma de entrar en el sistema es dinamitar el sistema”. Y tampoco olvidó de recordar que calificaba al comunismo de “problema mental”.

“¿Cuál es la zona del mundo que menos crece? Europa, porque tiene un montón de Estado. Demasiados keynesianos. El programa keynesiano, la teoría general, es una teoría creada en favor de políticos mesiánicos y corruptos. La obra pública, por ejemplo, que dice que es lo que estimula el crecimiento. Una ruta, que obviamente la podría hacer el sector privado, ¿por qué no la hace? Quiere decir que el sector privado no quiere y ahí hay un primer problema que se agranda porque ¿cómo se va a financiar esa obra? Con impuestos. Entonces es gente poniendo plata de su bolsillo que no gasta en otra cosa”, describió el libertario.

Tras ser consultado en este punto, el jefe de Estado argumentó: “El socialismo puro fue derrotado por la teoría económica. Pensé que era un problema de naturaleza, de carácter mental. Pero luego me di cuenta de que era algo mucho peor, que era una enfermedad del alma. Cuando el socialismo se aplicó bien, asesinaron a más de seis millones de seres humanos”.

“Hay muchos socialistas que a largo plazo quieren llegar a eso. Son comunistas cobardes. Pero, digámoslo de otra manera. Mire, una de las cosas que hemos hecho en estos cincuenta días es comenzar e implementar reformas estructurales. De estas reformas, 350 se consideraron urgentes y 650 se incluyeron en una ley. Es decir, la ley de las libertades básicas -proyecto que fracasó en Diputados y volvió del recinto a las comisiones- de los argentinos. Y esto es interesante, porque el eje central de todo esto es devolver el poder y la libertad a los argentinos. Y luego hay otro punto, otro punto: avanzar hacia estructuras de mercado más competitivas”, sintetizó el primer mandatario.

Asimismo, el jefe de Estado defendió su gestión: “Estoy orgulloso. Recorté el tamaño del Estado a la mitad, estamos quitando programas sociales, eliminando la obra pública”.

Y agregó: “Yo le hablo a la gente con la verdad. Hay que entender el contexto. Argentina tiene 50% de pobres y 10% de indigentes. Es gravísimo porque Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. La presión fiscal es del 70%. Quiere decir que el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. En el país de los alimentos hay 5 millones de personas que no tienen para comer y el Estado le roba al privado alimentos por 280 millones”.

