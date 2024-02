Scioli defendió su incorporación al Gobierno de Milei: “¿Está mal querer ayudar?”

“Mi misión es aportar soluciones en un contexto donde no hay plata”. Con esa definición, Daniel Scioli explicó su incorporación al gabinete nacional como secretario de Turismo, Deportes y Ambiente, y replicó las críticas de dirigentes kirchneristas como la diputada nacional Victoria Tolosa Paz: “¿Está mal querer ayudar?”, afirmó.

“No entiendo qué les puede llamar la atención, cuando siempre han visto de mi parte estar dispuesto en los momentos difíciles”, sostuvo el flamante funcionario en declaraciones a Radio Mitre.

Y agregó: “Yo tengo 67 años, no tengo más ninguna aspiración política electoral. Que quede claro, mi tiempo de política electoral terminó cuando no se dieron las condiciones para que yo pueda competir en esa PASO en el año 2023. Esto lo sabe muy bien el Presidente, lo que quiero es colaborar, ayudar, aportar mi experiencia; si soy criticado por eso, bueno, me quedo tranquilo de que estoy haciendo lo que yo siento”.

En esta línea, Scioli sostuvo que la crítica es por querer “trabajar”. “Porque no me quedo en la tranquilidad que podría ser una embajada de Brasil, y quedarme mirándolo de allá, y vengo y me comprometo”, añadió el ex gobernador bonaerense. “La Argentina necesita que pongamos el hombro, cada uno en su lugar, porque la gente, todos sabemos, es la que está pasándola mal”, completó.

Consultado por su decisión de aceptar la propuesta del presidente Javier Milei y del ministro de Interior, Guillermo Francos, sostuvo: “Yo tenía la opción de haber podido seguir un tiempo en Brasil, pero también hay cuestiones familiares, acá tengo a mis nietos, mi hija, mi familia, mis amigos de siempre, entonces también hace a lo emocional”.

Cuestionamientos K

A partir de la confirmación en el cargo de secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de Daniel Scioli, Tolosa Paz sostuvo que “hombres y mujeres” del kirchnerismo “están siendo parte de la gestión más espantosa por la propuesta de país y por el daño que le va a causar a la población”.

“Hay que preguntarle a Scioli, que proponía ser canciller de Massa, si le da igual conformar un gobierno tan tremendo porque es diametralmente opuesto a lo que planteaba Unión por la Patria”, apuntó la exministra de Desarrollo Social de la Nación.

Scioli fue uno de los funcionarios de la administración anterior que siguieron en sus cargos tras el cambio de gobierno y a quien Alberto Fernández criticó públicamente. Al ex gobernador lo había nombrado en medio de la escalada de tensiones por motivos ideológicos con Jair Bolsonaro y había logrado encauzar una relación diplomática rota.

El ex motonauta volvió a la Argentina para ser ministro en medio de la crisis que terminó con Sergio Massa como ministro de Economía y regresó a pedido del presidente anterior a la embajada en Brasilia. En ese cargo lo encontró la victoria de Milei y el nuevo presidente quiso que se quedara allí para -otra vez, pero en sentido inverso- acercar las posiciones con Luiz Inacio Lula Da Silva.

Ante estos cuestionamientos, el funcionario nacional sostuvo: “Mi respuesta va a ser trabajo; va a ser programa de desarrollo deportivo; el programa de deporte de alto rendimiento; va a ser programa de desarrollo federal turístico. El martes próximo vamos a estar cerrando uno de los tantos basurales que nos hemos propuesto, esos focos de contaminación para recrear espacios públicos, operaciones deportivas. Van a ver que el turismo promocionado al mundo va a generar un interés creciente”.

“Yo siento que la inflación va bajando y que el gobierno tiene mucha atención obviamente en el tema de poder ir recuperando una normalidad de funcionamiento de la economía”, finalizó.

