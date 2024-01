Golpeó y encerró a su pareja en su departamento y al llegar la policía saltó de un séptimo piso para escapar

La víctima arrojó notas por la ventana “Ayuda, por favor, mi novio no está bien, no me deja salir, ayuda”, por lo que personal policial logró rescatarla. Intervino la Unidad Especializada de Violencia Familiar y de Género de Feria del Ministerio Público Fiscal. Prisión preventiva por 30 días.