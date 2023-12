El discurso inaugural del presidente Javier Milei estuvo marcado por referencias a la crisis económica y las medidas de shock que buscará implementar desde el inicio de su mandato, sobre las que anticipó que provocarán un impacto inicial muy fuerte en la economía, los salarios y la pobreza. El jefe de Estado, en la explanada del Congreso nacional, aseguró que “no hay alternativa” al ajuste y al shock con medidas iniciales fuertes para afrontar la crisis y la herencia que calificó como “la peor de la historia”.

Aseguró, sin embargo, que ese ajuste será ordenado y que caerá sobre “el Estado y no sobre el sector privado”. “Sabemos que será duro, pero nada grande y duradero se conquista si no es a costo de supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios”, reconoció y prometió que “ habrá luz al final del camino”.

La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y al shock, naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Habrá estanflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. Recordemos que en los últimos 12 años el PBI per cápita ha caído 15% en un contexto donde acumulamos 5.000% de inflación, por lo tanto hace más de una década que vivimos en esta inflación, por lo tanto este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina”, resumió. “A ponerse de pie que vamos a salir” cerró su discurso en las escaleras de ingreso al Palacio del Congreso.

fuente Infobae