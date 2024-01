El Gobierno hará modificaciones en la Ley Ómnibus sobre el tema biocombustibles

Así como ocurrió tras los reclamos del sector pesquero que pidió cambiar artículos de la Ley Ómnibus que el Gobierno nacional envió al Congreso Nacional para que sea tratada en sesiones extraordinarias ahora el Ejecutivo piensa introducir modificaciones en aquellos ítems referidos a los biocombustibles. Representantes de cinco provincias, encabezados por la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, se reunieron este lunes con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella, con una propuesta para que se realicen cambios y aclaraciones con la ayuda de legisladores de distintas fuerzas en las dos Cámaras.

Los representantes de Córdoba en este encuentro pidieron que también hubiese sectores del agro y de la industria que queden exceptuados de retenciones a la exportación, pero en este caso no obtuvieron una respuesta positiva. Solo se llevaron la promesa de que serían de carácter “transitorio” y que con el tiempo podrían ir reduciéndose en forma paulatina.

En el cónclave desarrollado en el Salón de los Escudos del ministerio también estuvieron presentes funcionarios de la secretaría de Energía. Desde el Gobierno, tras la reunión, dejaron trascender que se harán las aclaraciones necesarias y que la intención nunca fue “la de perjudicar a los productores de biodiesel o bioetanol”. Aclararon que nunca pensaron en que el corte fuera menor al 12,5% sino que por el contrario “la idea es que alcance al 15 o16% del mercado de los combustibles” lo más pronto posible.

Francos señaló que durante este encuentro que se extendió por más de una hora y media se pudieron “clarificar algunos temas que se habían comprendido mal del proyecto de Ley ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’ con relación al corte de bioetanol y de biodiesel, que tienen un fuerte impacto en la actividad de pequeñas y medianas empresas en cada distrito”.

Por las provincias estuvieron, además de Scaglia, los ministros de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo; de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso; Gustavo Puccini de Desarrollo Productivo de Santa Fe; de Obras y Servicios Públicos de Tucumán, Santiago Yanotti, y de Economía y Producción de esa misma provincia norteña, Daniel Abad y Diego Suárez, secretario de Desarrollo Industrial y Comercial de Jujuy.

Scaglia sostuvo que “vinimos a exponer artículos de la Ley Ómnibus que tienen que ver con las economías regionales, especialmente biocombustibles, que es un tema muy sensible. Vinimos a plantear modificaciones siempre en una línea propositiva, que permita sostener a la industria nacional y a los derechos adquiridos”. La vicegobernadora de Maximiliano Pullaro que ya la semana pasada había conversado con Francos, se mostró satisfecha con el resultado ya que “nos escucharon, van a analizar lo que propusimos. Vamos a trabajar con nuestros legisladores. En el Gobierno son receptivos. Queremos que el corte de biocombustibles esté en el 7,5%, ir hacia adelante y aumentarlo, defendiendo las economías provinciales”.

Puccini, por su parte, especificó que esta “fue la tercera reunión con Francos por este tema” y agregó que “necesitamos que al Gobierno le vaya bien, pero creemos que la salida es con más producción. Por eso vivimos con datos, con preocupaciones, para que se puedan repensar alguno de los puntos y que los puedan trabajar con diputados y senadores, de cada una de las provincias y de todos los partidos”

Consideró que “varias de las provincias que estuvimos aquí somos el corazón productivo de la Argentina. Y como nos impactan las retenciones, es un retroceso, es acompañando a la producción como el país va a salir adelante. Cada impuesto que se le pone a la producción, creemos que es un retroceso, por eso estamos mirando algunas de economías regionales cómo tienen que ser revisadas, porque entendemos que es acompañando a la producción cómo salimos adelante. Nosotros ya sufrimos con el gobierno, incluso, anterior, y con el kirchnerismo, fuimos perjudicados, por lo menos la provincia de Santa Fe en lo que fue el balance fiscal federal, de manera negativa”.

Santa Fe produce más del 80 por ciento del biodiesel del país, con 19 plantas productoras y solicitó que se quiten, por ejemplo, las retenciones al maíz pisingallo.

Sobre el tema retenciones, el cordobés Bernaudo afirmó que “nosotros pensamos que tiene que ser transitorio y que esta es una buena oportunidad. Si queremos construir un país federal, es una buena oportunidad que nuestro Congreso pueda sancionar un régimen de retenciones que elimine gradualmente las mismas, que vaya a retenciones cero, en un horizonte obviamente previsible. Nosotros somos solidarios, sabemos que el país la está pasando mal, hay que hacer un esfuerzo, pero también es cierto que en la construcción de un país federal me parece que hay que ser mucho más equitativo”.

“La retención es un mal impuesto. La verdad que Argentina es el único país de la región y del mundo que tiene retenciones, por eso se naturaliza y se dice que el tipo de cambio resuelve los problemas. A nosotros es plata que se nos va de nuestras provincias y si bien queremos ser solidarios, los productores quieren ser solidarios, me parece que hay que plantear un tema y un escenario distinto, transitorio, y obviamente en las economías regionales no estamos absolutamente de acuerdo. Creo que hay que ir a un planteo de cero, no se entiende por qué alguna sí, otra no, bueno, eso es lo que vamos a discutir”, agregó el funcionario

Según deslizó uno de los asistentes a la reunión con el titular de Interior “el Gobierno se puso como objetivo recaudar unos 1.100 millones de dólares a través de las retenciones, y si bien algunas provincias plantearon 17 economías regionales, les dijeron a algunas que se las van a quitar pero que otras quedarán afectadas”.

