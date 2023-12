El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó hoy que habrá nuevas medidas iniciativas del Gobierno más allá de la Ley Ómnibus que envió ayer el Poder Ejecutivo al Congreso y del DNU de la semana pasada, que entre ambas implican cientos de modificaciones en el esquema jurídico del país.

En su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada, el funcionario insistió en que el país está al borde de una “catástrofe” económica y volvió a dejar un nuevo mensaje al Congreso de cara al tratamiento de la ley al asegurar que “hay gente que no está dispuesta a cambiar”.

Adorni aclaró que el que ingresó ayer a la Cámara de Diputados “no es una ley ómnibus” sino que se llama Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. “Implica que hay otro montón de cosas para hacer en la Argentina que, como dije el 11 de diciembre, vamos paso a paso en cuanto a lo que queremos para la Argentina. Esto es un gran paso, tal vez uno de los más grandes, pero es un paso dentro de otros pasos”, resaltó.

El vocero dijo que una de las tareas del Gobierno es “evitar la catástrofe”, insistió en la “herencia brutal” que recibieron “no solo del Gobierno anterior” sino “de décadas de una Argentina que hace las cosas mal, de una política que ha hecho todo para despedazarla”, y reiteró que “6 de cada 10 chicos son pobres”.

Fue ahí cuando envió un mensaje al Congreso de cara al tratamiento del proyecto, tal como había ocurrido la semana pasada (y que reiteró hoy) en cuanto a la aprobación del DNU de desregulación de la economía.

“Entendemos lo extenso, lo profundo y lo esencial de esta ley. Sabemos que hay gente que no está dispuesta a cambiar, sabemos que hay gente dispuesta a poner palos en la rueda porque, a pesar de que Argentina está en ruinas, a pesar de la pobreza, de la pobreza infantil, a pesar de la inflación, de los bajos salarios y de un montón de cuestiones sociales, como libertad individuales, hay que que todavía no quiere cambiar”, dijo Adorni.

“En este mes que tenemos por delante en el camino legislativo veremos quiénes son los que se oponen y ustedes tendrán que analizar qué intereses tienen en que esto no cambie cuando el espíritu de la ley es más libertad, más trabajo, mayor crecimiento de la economía y es un país distinto, cuando está a la vista de todos que, hasta aquí, el modelo aplicado por la política no hay dado resultado. Hoy la mitad de la Argentina es pobre”, añadió.

Plebiscito, privatizaciones y bono a jubilados

Entre otros temas, Adorni fue consultado sobre los dichos del presidente Javier Milei sobre la posibilidad de convocar a un plebiscito si es que el Congreso rechaza el DNU.

“Se puso sobre la mesa un plano hipotético que no está en nuestra visión de lo que vaya a ocurrir. No vemos razón para que un DNU que cumple con todas las legalidades, donde en lo único que avanza es en libertades, no entendemos que pueda tener otro destino que no sea el de su plena vigencia. En la entrevista se planteó un escenario absolutamente hipotético y el presidente tuvo la amabilidad de, sobre ese plano hipotético, responder a esas pregunta”, explicó.

Asimismo, dijo que no tiene información sobre la posibilidad de que se otorgue un bono en enero para los jubilados, aunque aclaró que cualquier tipo de decisiones en ese sentido serán explicadas por los funcionarios del área.

Otro de los puntos a lo que se refirió Adorni fue el la privatización de empresas estatales que habilita la ley que busca aprobar el Ejecutivo en sesiones extraordinarias.

“Las empresas están sujetas a privatizaciones, lo que no implica que se vayan a privatizar. Lo ha dicho el presidente incluso antes de asumir. Hay empresas que serían de imposible privatización tal como está, por eso habría que sanearlas antes y ponerlas en valor. Es simplemente una intención de que las empresas estén saneadas y que, en tal caso, será decisión en virtud de cada una de las empresas”, dijo Adorni.

Fuente Infobae