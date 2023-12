El gobernador Osvaldo Jaldo se pronunció sobre las recientes declaraciones del presidente Javier Milei respecto al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la posible convocatoria a un plebiscito en caso de que el Congreso de la Nación rechace la medida.

"Yo creo que esto es adelantarse. Hay bloques de diputados de los diferentes espacios que están teniendo reuniones, al igual que los senadores", afirmó el gobernador. Y destacó la importancia de un análisis por parte de los representantes en el Congreso.

En esa línea, el Primer Mandatario provincial mostró confianza en la capacidad del Congreso para enfrentar la situación: "El Congreso Nacional, hablando de todos los espacios políticos que lo integran, sabrán estar a la altura de las circunstancias”.

Aunque Jaldo señaló que no coincide con la posibilidad de un plebiscito, reconoció que es una prerrogativa presidencial: "Si no se resuelve o si no se toma una decisión, el plebiscito está dentro de las facultades del Presidente."

Para finalizar, Jaldo recordó el rol fundamental de los senadores y diputados como representantes del pueblo: "Los senadores y diputados son elegidos para representar a la gente en el Congreso de la Nación. Son ellos quienes tienen que decidir”.