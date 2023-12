Rige para cinco provincias un alerta nivel amarillo para Nochebuena

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un "alerta nivel amarillo" por tormentas para la tarde y noche del domingo 24 de diciembre, en coincidencia con la celebración de Nochebuena, que abarca a las zonas sur y centro de la provincia de Buenos Aires, el centro y este de La Pampa, este de Río Negro, sur de Santa Fe y en el sur de Córdoba.

De acuerdo a las previsiones, "a partir de la tarde del domingo, el avance de un frente frío desde el noreste de Patagonia, hasta el sur del litoral, provocará intensas lluvias y tormentas de variada intensidad, en varios sectores de la franja central".

Según advirtió el SMN, "algunas tormentas pueden ser localmente fuertes y estar acompañadas por actividad eléctrica" y agregaron que "las ráfagas pueden superar los 80 km/h, con granizo y de manera localizada. Los valores de precipitación acumulada varían entre 30 y 60 mm, y pueden ser superados en forma puntual".

La actualización del Sistema de Alerta Temprana se realiza a las 6 y 18 horas, aunque pueden haber reportes especiales, de ser necesario.

Se recomienda mantener actualización sobre la situación a través pronósticos, alertas y avisos a corto plazo vigentes en canales oficiales, (www.smn.gob.ar @smn_alertas en X y la APP oficial, SMN: tiempo y pronóstico).

A la vez, seguir recomendaciones de organismos de protección civil y recordar que el SMN no envía información a través de audios de WhatsApp o Telegram.

En cuanto al pronóstico para el resto del país, en el extremo norte de Argentina, un centro de baja presión dará lugar a tormentas y lluvias de variada intensidad en sectores del NOA, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y el norte del litoral, en diferentes momentos del domingo 24 e incluso por la noche.

En particular, en el NOA las tormentas pueden ser fuertes, por lo que se podría emitir un alerta en las próximas horas.

Durante la tarde, sí se prevén tormentas en el este de Chubut y de Río Negro. En esta última provincia, la tormenta será fuerte y hacia la noche, presentará poca nubosidad en la región, debido a presencia de un centro de alta presión.

Finalmente, al sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, un frente frío provocará lluvias aisladas durante la noche del domingo.

Las máximas del domingo se ubicarán entre los 30 y 35° C en el norte del país, entre 26 y 31 °C en la franja central y norte de Patagonia, entre 20 y 28°C en el centro de Patagonia, y entre 12 y 19° C en el extremo sur.

Este viernes se encontraban además bajo alerta amarilla por tormenta, algunas localmente fuertes, este de Corrientes; centro de La Pampa, y localidades del sur y centro de la provincia de Buenos Aires, como Adolfo Gonzales Chaves, Lobería, Coronel Dorrego, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, General La Madrid, Laprida, Olavarría, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Trenque Lauquen y Tres Lomas.

El SMN recomendó a la población no sacar la basura; retirar objetos que eviten que el agua escurra; no realizar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o en piletas; y prestar atención, ante posibles caídas de granizo.

Además, se emitió alerta amarillo por viento en centro y sur de Santa Cruz, las mesetas de Corpen Aike, Güer Aike, Lago Argentino, y Tierra del Fuego, en Río Grande.

El área será afectada por vientos del sudoeste, con velocidad de 50 y 65 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h, el SMN pidió a la población evitar las actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.

