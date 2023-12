Prisión preventiva para el automovilista que embistió y mató al ginecólogo Ángel Salas en Yerba Buena

Por pedido de la Unidad Fiscal de Atentados contra las Personas I, que encabeza Diego Hevia, se realizó una audiencia con el objetivo de legalizar la aprehensión, formalizar la investigación, formular cargos y requerir medidas de coerción en contra de Emmanuel Nicolás Núñez (28), alias “Cabezón”. Se trata del conductor del automóvil Chevrolet Corsa que atropelló y mató al médico ginecólogo, Ángel María José Salas Hamann (56).

El fatídico hecho se registró durante la noche del último sábado, 16 de diciembre, sobre avenida Perón casi esquina Aragón. Tras el siniestro, el acusado huyó del lugar sin asistir a la víctima. Luego su auto fue hallado estacionado en la intersección de Sarmiento y Juan XXIII, en Yerba Buena. En tanto que Núñez se entregó en la comisaría trece horas después, alrededor de las 11:30 del domingo.

En el marco de la audiencia, el propio fiscal fue quien relató la teoría del caso (ver aparte) y le endilgó al acusado la siguiente calificación legal provisoria: autor del delito de homicidio culposo doblemente agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, por exceso de velocidad y por darse a la fuga.

Evidencias

Hevia detalló cuáles son las evidencias reunidas hasta el momento, entre ellas el acta de intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) que peritó el Chevrolet Corsa, y las declaraciones de testigos presenciales. Éstos, en su mayoría, son personas que estaban en el bar ubicado enfrente donde sucedió el hecho, algunos amigos de Salas que lo esperaban para compartir una cena.

Por otro lado, un testimonio clave es el de un compañero de trabajo de “Cabezón” que iba con él en ese momento de acompañante en el vehículo. El imputado lo estaba llevando a su casa tras haber compartido un asado y cervezas junto a unas nueve personas más. Este testigo declaró que le pidió a Núñez que conduzca “más despacio”, incluso precisó que antes de embestir al médico casi choca a dos motociclistas. A su vez, manifestó que cuando impactó a Salas le dijo “has chocado a alguien; pará, pará” y Núñez le respondió: “No, no. Yo te dejo en tu casa. Bajate en tu casa, ya me encargo yo”. Por otro lado, reveló que familiares del acusado lo contactaron de manera hostil para que no declare o brinde una versión diferente a lo ocurrido.

“Mostró un total desprecio por la vida”

El auxiliar de fiscal, Fernando Isa, tomó la palabra y reclamó que se imponga la prisión preventiva por el plazo de 120 días, argumentando la existencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. “No se debe pasar por alto que el imputado se dio a la fuga y se mantuvo oculto durante 13 horas”, advirtió.

“Mostró un total desprecio por la vida. Su actitud ante el delito fue irse del lugar, preocuparse por dejarlo a su compañero en su casa y abandonar el auto. Distinto hubiera sido si se quedaba a hacer frente a su responsabilidad por el daño causado”, afirmó el funcionario judicial. Y expresó: “Es un hecho gravísimo donde perdió la vida una persona que había quedado con unos amigos pasar una noche de esparcimiento en un bar”.

En cuanto a la ingesta de alcohol por parte del acusado, indicó: “Se corroboró por testigos no sólo del Ministerio Público Fiscal, sino también de la defensa, que dijeron que estaban con Núñez ingiriendo alcohol”. Y concluyó: “Estuvo abstraído 13 horas, se perdió prueba importantísima, obstaculizó el accionar de la Justicia”.

Al finalizar la audiencia, tras un breve cuarto intermedio, la jueza interviniente resolvió aceptar parcialmente lo demandado por la Fiscalía, disponiendo la prisión preventiva, pero por el término de 59 días (hasta el viernes 16 de febrero del 2024) y el alojamiento en el penal de Villa Urquiza.

La teoría del caso

El 16 de diciembre del 2023, entre las 22:15 y 22:30 horas aproximadamente, Salas Hamann se bajó junto a su pareja de su camioneta Volkswagen Amarok, que estacionó en avenida Perón casi esquina calle Aragón (acera norte), en la ciudad de Yerba Buena. Cuando el médico se disponía a cruzar a pie fue embestido por un automóvil Chevrolet Corsa, color gris, conducido con exceso de velocidad por Núñez, quien circulaba de este a oeste por el carril norte de dicha avenida.

El impacto se produjo con la parte delantera derecha del auto, provocándosele roturas en el sector superior del guardabarros delantero y parabrisas. Como consecuencia, la víctima fue arrojada violentamente por los aires, para impactar en la compuerta trasera de una camioneta Fiat Toro que se encontraba estacionada en el lugar.

Debido a la conducción antirreglamentaria e imprudente del imputado, quien luego de su accionar se dio a la fuga abandonando su automóvil en calle Sarmiento y Juan XXIII (Yerba Buena), la víctima sufrió heridas que le causaron la muerte en el lugar en forma inmediata.