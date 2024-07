La joven de 17 años tenía un tumor en el brazo que avanzaba rápidamente con riesgo de perder el mismo y morir si llegaba a invadir el corazón.

Sobre la intervención, el doctor Demetrio López Araujo, comentó que el ministro de Salud, doctor Luis Medina Ruiz, en el mes de enero les pidió formar un equipo junto con el doctor Bruno Politi y David Medina para abordar casos complejos y resolverlos quirúrgicamente en el hospital Padilla. Así fue que desde esa fecha con el doctor David Medina iniciaron la atención y fue allí cuando conocieron a Andrea Cata e inició el estudio de su diagnóstico, tenía un tumor de células gigantes muy agresivo localmente invadiendo todos los tejidos del hombro, incluyendo huesos músculos y tendones.

“Hicimos varios ateneos médicos donde intervinieron muchos especialistas oncológicos, especialista en imágenes, traumatólogos, los ortopédicos oncológicos y profesionales de anatomía patológica; allí se tomó la decisión de plantear la cirugía la cual era un desafío ya que su tumor estaba invadiendo el tórax y acercando al corazón. Estaba en gran riesgo su vida por lo que realizamos interconsultas a los diferentes equipos quirúrgicos, cirujanos de tórax, vasculares y especialistas en hemodinamia para hacer una embolización previa a la cirugía “, detalló.

Andrea estuvo internada en el hospital un tiempo largo y necesario para su preparación y control, mientras se compensaba clínicamente, todos los equipos quirúrgicos que iban a intervenir también hacían los controles pertinentes y antes de ser intervenida le realizaron la embolización tapando el 80 por ciento de las arterias que nutrían el tumor; al día siguiente se hizo la cirugía en la que intervinieron, además de López Araujo, Medina y Politi , Rafael Feldman y Luis García Nielsen, del equipo de Hemodinamia; los doctores Ivana Chalfoun y Juan Anastasio, del servicio de Cirugía de Tórax; los doctores Carolina Pedraza y Robertino Beracqua, del equipo de Cirugía Vascular, y los doctores Fabián Di Ascenci y Nicolás Silva, de Anestesiología.



Siguiendo esta línea, el doctor David Medina, traumatólogo oncólogo ortopedista dijo que cuando fueron llamados por el Ministro, doctor Luis Medina Ruiz, para formar el nuevo equipo de tumores en el hospital, lo primero que se les planteó fue resolver el caso de la paciente Andrea Cata de 17 diecisiete años con un tumor avanzado.

“La paciente estaba muy angustiada y necesitaba una contención psicológica para lo cual se le brindó ese soporte por parte del hospital y el servicio de Salud Mental, estuvo todo el tiempo contenida y gracias a los diferentes equipos que interactuaron y llegamos a operar a una paciente preparada para enfrentar la cirugía de gran complejidad con todos los riesgos que eso conllevaba. La misma duró aproximadamente nueve horas, tuvimos que entrar varios equipos quirúrgicos con el plan principal de intentar hacer una conservación, teniendo siempre el conocimiento de la posibilidad de tener que hacer una desarticulación o amputación. Tuvimos que detectar lo que es el plexo braquial y resecarlo con mucho cuidado, logramos hacer la resección oncológica y la paciente hoy está con su miembro”, enfatizó.



Al respecto, el doctor Bruno Politi, médico Ortopedista Oncológico, director del Banco de Tejidos del hospital Padilla comentó: “El caso de Andrea es un caso muy sensible que me tocó vivirlo desde afuera, al principio, hasta que pudimos armar un equipo de trabajo para ejecutar una cirugía de alta complejidad de conservación de miembro. Si bien en el hospital hicimos este tipo de cirugías, el caso de ella es muy diferente ya que Andrea viene de una zona muy desfavorable desde el punto de vista geográfico donde no hay acceso a la salud”.

Y añadió: “Su obra social no tenía la capacidad de dar la respuesta a esta cirugía es por ello que se generó un trabajo a nivel central, desde el coordinador de la obra social de ella junto al Ministerio de Salud en la persona del doctor Luis Medina Ruiz, y el doctor Jorge Valdecantos, y entre ellos triangularon y facilitaron las cosas para que esta joven se operara en el hospital”.

Asimismo, el referente destacó que el hospital hace estas cirugías de alta complejidad y para ello tiene los recursos, aun así, esta intervención no hubiese sido posible si no estaban todos los equipos que intervinieron ya que era muy difícil de efectuar.

Andrea estuvo diez horas bajo anestesia, requirió de muchas unidades de sangre, estuvo en terapia y muchos días en respirador. “Hoy la tenemos con nosotros en perfecto estado y es una gran alegría como médicos porque pudimos ayudarla y es algo que nos dignifica. De acá en adelante Andrea tiene que hacer su recuperación afortunadamente ahora se la ve con ánimo y psicológicamente bien por lo que creemos que le espera un mejor futuro”, destacó.

“Los doctores me devolvieron la esperanza y las ganas de vivir”

Finalmente, Andrea Cata contó que el doctor Bruno Politi comenzó a atenderla en la parte privada, posteriormente fue internada en el hospital Padilla donde comenzaron a prepararla para la cirugía. “Estuve primero internada en la sala donde todos me trataron muy bien, luego de la intervención pasé a la terapia por 9 días. Hoy puedo dormir bien, no tengo dolor y mis ánimos han cambiado ya que antes no tenía ganas de salir, me daba vergüenza porque se me reían en la escuela, por eso prefería estar encerrada en cama”, contó Andrea.



“Antes de la cirugía sabía que corría el riesgo de perder el brazo, pero gracias a dios y a los médicos de este hospital eso no pasó, me atendieron muy bien, me contuvieron y salvaron mi vida, es por eso que estoy muy agradecida a todos ellos”, cerró.