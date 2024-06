Jaldo celebró la aprobación en general de la Ley Bases y el Acuerdo Fiscal

El gobernador Osvaldo Jaldo celebró esta mañana en conferencia de prensa la sanción en general de La Ley Bases y el Acuerdo Fiscal que posibilitaron ayer los senadores de la Libertad Avanza y aliados, en un maratónico debate, destacó que la aprobación “da seguridad jurídica al país”, repudió los hechos vandálicos que perpetró un minúsculo grupo no identificado, felicitó a las senadoras Beatriz Avila (Bloque por la Justicia Social) y Sandra Mendoza (Unión por la Patria) “por pensar en Tucumán” y aseguró que los recursos coparticipables que ingresarán al aprobarse títulos de la normativa “serán volcadas para reactivar obras públicas” ya que los gastos de funcionamiento “se están cubriendo con recursos propios presupuestarios”.

Algunos de las frases que dejó el Primer Mandatario fueron:

“Los senadores de diferentes espacios políticos consiguieron sacar las primeras leyes que necesita el gobierno nacional como las provincias, que le permitirán al presidente (Javier Milei) seguir tomando decisiones”.

“Estas leyes dan seguridad jurídica que necesita un país para que los que miran desde afuera quieran invertir”.

“Nuestra posición para el gobierno nacional siempre fue de ayudar tanto en diputados como en senadores y vemos con agrado la sanción de las leyes y es muy positivo”.

“La Ley Bases incentivo a la inversión y está muy bueno pero a nivel de distrito del interior, lo que veníamos sosteniendo, fundamental mente al Acuerdo Fiscal, ese acuerdo fiscal que se aprobó ayer y teníamos tres títulos que nos interesaban y generan recursos".

Con respecto a los tres títulos del Acuerdo Fiscal Jaldo dijo:

Moratoria. “Su aprobación es muy importante ya que es coparticipable y ayuda a los empresarios, pequeñas y medianas empresas o personas que por la situación económica se atrasaron ahora se podrán poner al día. Lo importante que todo los impuestos que se paguen a través de la moratoria y de acuerdo al coeficiente establecido es coparticipable”.

Blanqueo de Capitales. “Todos aquellos recursos y bienes que por diferente motivos no se los declaro, con esta ley se da la posibilidad de declararlo sin penalidades y con tasas mucho más bonificada que en situaciones normales. Los recursos que entren por los impuestos que se declaren ante la AFIP son coparticipables.

Impuesto a los bienes personales (Ganancias). Vuelve a Diputados pero por mayoría simple y del mismo modo en la Cámara baja debe ser aprobada. De todas formas ahí tiene que ver con las diferentes regiones porque los sueldos no son iguales, los del norte al sur y por ahí se tendría que haber regionalizado de tal manera de cubrir los intereses o contemplar las necesidades no sólo de las provincias sino de los trabajadores.

De los tres títulos (del Acuerdo Fiscal) conseguimos dos y (con respecto a) el otro, anoche hablamos con el jefe de gabinete (Guillermo Francos) y el secretario del interior (Lisandro Catalán), donde pondremos todo el esfuerzo para que en Diputados se apruebe”.

En relación a cómo votaron los tres senadores tucumanos, Jaldo sostuvo:

“Agradezco a las dos senadoras Beatriz Ávila y a Sandra Mendoza. Ávila votos todos los capítulos de la Ley Bases y Acuerdo Fiscal, pensó en Tucumán, decidió como tucumana, de la misma manera que nuestra senadora Sandra Mendoza, sabiendo que está en Unión por la Patria y es oposición al gobierno nacional, dentro de sus posibilidades, de los mandatos de su bloque hizo un gran esfuerzo político y nos acompañó en estos temas en beneficio de los tucumanos. Mendoza votó pensando en los intereses de su provincia y valoro mucho su actitud.

“El senador Juan Manzur en esta oportunidad no nos acompañó pero no perdemos las esperanzas que en otras leyes nos acompañe. No es un quiebre ni político ni institucional somos respetuosos de las decisiones hay situaciones que impiden la toma de decisiones y respetamos. Manzur representa a Tucumán”.

En cuanto al ingreso de más fondos coparticipables Jaldo dejó en claro que:

"Tenemos obras paralizadas, esos recursos no son para gastos de funcionamiento sino para inversiones en obras públicas. Terminar nuestras escuelas, nuestras rutas en diferente niveles de avances y saneamiento del sistema de agua y cloacas".

“Desde el 29 de octubre, sin saber quien iba a ser el presidente decidimos con el Gabinete una política y tomamos decisiones para gobernar bien basados en tres ejes: Buscar el equilibrio fiscal, achicar gastos y reestructurar el estado para prestar los servicios. Hoy pagamos los sueldos en tiempo y forma, inyectamos 250 mil millones de pesos en el circuito financiero y tuvimos tres paritarias”. Tucumán tiene las finanzas equilibradas para cumplir con las obligaciones presupuestarias”.

Acompañaron al titular de Ejecutivo gran parte de su gabinete, como los ministros Regino Amado (Gobierno y Justicia, Daniel Abad (Economía y Producción), Susana Montaldo (Educación), Federico Masso (Desarrollo Social), Luis Medina Ruiz (Salud) Eugenio Aguero Gamboa (Seguridad), Gilda Pedicone de Vals (Fiscal de Estado, Federico Nazur (secretario General de la Gobernación), entre otros.