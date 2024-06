Jaldo encabezó el acto central por los 83 años del Instituto de Enseñanza de la Policía

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó esta mañana el acto central por el 83 aniversario del Instituto de Enseñanaza Superior de Policía (IES) José de San Martín creado el 10 de junio de 1941 bajo el lema "Entrar para Aprender, Salir para Servir".

Las celebraciones contaron con un desfile militar de las distintas áreas de la fuerza policial provincial entre la avenida Teniente Berdina y calle Los Tarcos del parque y contó con la presencia del ministro de Seguridad, Eugenio Aguero Gamboa, la ministra de Educación, Susana Montaldo, su par de Salud, Luis Medina Ruiz, el titular de Gobierno y Justicia, Regino Amado, el ministro del Interior, Darío Monteros, la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Vals, el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur, los diputados Gladys Medina y Agustín Fernández, la plana mayor de la Policía, encabezada por comisario general Joaquín Girvau, el subjefe de la fuerza, comisario general Roque Iñigo, el Director de Institutos Penales, Antonio Quinteros el director del Liceo Gregorio Aráoz de Lamadrid, Néstor Antonio Pontoni, legisladores, jueces provinciales, intendentes municipales y delegados comunales entre otros funcionarios.

El gobernador Jaldo en su discurso les habló a los cadetes que pronto egresarán del IES: "Tienen que ser conscientes que cuando sean oficiales de la policía de la Provincia, de ustedes va a ser la responsabilidad de los cuadros de nuestra Policía y cuidar la vida y los bienes de los tucumanos". Jaldo les dijo que al además de "estudiar y capacitarse también tienen que mentalizarse que el día que egresen tamaña responsabilidad deben asumir".

Siete meses

El Gobernador repasó que “en siete meses hemos secuestro cantidades sin antecedentes de sustancias toxicas, hemos detenidos aquellos que comercializan muerte como nunca en la historia de la provincia, vamos a buscarlo a la casa a los que incumplen con la ley" y que "demostramos con hechos concretos que cuando hay decisiones institucionales podemos hacer cumplir la constitución y las leyes y esa es la decisión de este gobierno" por lo que "queremos transmitirle al pueblo tucumano que vamos a llevar todo nuestro esfuerza para que haya paz social en la provincia y los tucumanos puedan vivir un pocos más tranquilos”.

Luego en su discurso indicó: “Lo más importante Tucumán como la Argentina tiene una sobrepoblación carcelaria porque nunca se implementó una verdadera política penitenciaria y carcelaria para que podamos detener y poner en resguardo con lo que incumplen con la ley y que son detenido por la policía”.

Política carcelaria

En ese sentido aseguró que “estamos trabajando en mejorar la política carcelaria. Nos están llegando tobillera para descomprimir nuestras comisarías y cárceles, estamos construyendo complejos penitenciarios nuevos con capacidad de 1.200 personas, alcaidías como Delfín Gallo y Las Talitas con más de 600 plazas y muchas de ellas las habilitaremos antes de fin de año" para que "la Policía cumpla el rol especifico y no cuidando detenidos en las comisarías" ya que, "el servicio penitenciaria los deben cuidar pero debemos darle estructura y medios necesarios”.

Jaldo aseguró: “Venimos poniendo esfuerzo y sacrificio y sobre todo tomar decisiones para mejorar la Policía de Tucumán todos los días. A nivel personal, cada uno de ustedes y familia, en equipamiento, en tecnología, porque el delito va mutando, avanzando y es por eso que nosotros como institución de la misma manera también nos tenemos que ir profesionalizando y disponer de elementos necesarios para dar una batalla de igual a igual a aquellos que delinquen e incumplen con la ley”.

Operativo Lapacho

Luego se refirió a la lucha contra los que comercializan droga. “Estamos trabajando con los que envenenan con la comercialización de sustancias toxicas en la provincia, la lucha del narcomenudeo en la provincia con el acompañamiento de las fueras nacionales, en las frontera norte, trabajando con las otras provincias en nuestro Operativo Lapacho, cubriendo la frontera norte y de la provincia".

Los otros Poderes

En ese sentido agradeció el del Poder Judicial que "lo hace de forma permanente cuando tenemos que tomar decisiones y ellos son los que sacan las medidas judiciales para que nosotros podamos accionar”.

También eligió al Poder Legislativo, "que ha modificado las leyes fundamentales para que podamos accionar y avanzar en la lucha contra la delincuencia, como es la reforma del Código Procesal Penal, que marcó un antes y después en la provincia de Tucumán y nos permitió avanzar sustancialmente y demostrar con hechos concretos que los indicadores que debían bajar hoy están bajando y eso lo hicieron ustedes, la policía de la provincia”.

Jaldo indicó que “muchas veces (a la Policía) se le exige pero no se sabe en qué condiciones trabaja, se le pide resultado pero no saben de qué forma y manera pueden estar prestando los servicios por eso este gobierno está haciendo inversiones importante, nos llegan vehículos, chalecos antibalas, scanner nuevos para hacer control de todo lo que ingresa a Tucumán. También otros equipamiento que este relaciona do con la seguridad”.

Orgullo

El comisario mayor Claudio Dadín, rector del Instituto de Enseñanza Superior de la Policía (IES) sostuvo en su discurso que este día "es un hito trascendental" ya que "el 83 aniversario del IES nos llega de orgullo e invita a reflexionar sobre la rica historia de esta institución" que durante décadas "fue y será un pilar fundamental para la seguridad de nuestra provincia".

Excelencia académica

A su vez Dadfín sostuvo que "desde su fundación ha sido un páramo de capacitación de hombres y mujeres que dedicaron sus vidas para el servicio de la seguridad".

En ese sentido, el Director del IES expresó que "a lo largo de su historia ha forjado una tradición de excelencia académica, compromiso con la ética y responsabilidad y profundo amor por la intuición y profesión".

"El instituto se adaptó a nuevas realidades y desafíos que se presentan en el ámbito de la seguridad con la incorporación de nuevas tecnologías, programas de capacitación adaptados a las necesidades de la sociedad y nuevas modalidades delictivas", aseveró.

El funcionario policial académico consideró que "la labor de la policía es esencial para construir un futuro más seguro y próspero para todos los tucumanos" y elogió "la calidad de su cuerpo de docentes e instructores, el compromiso de sus cadetes, los profesionales que dedicaron tiempo y conocimiento a formar futuros generaciones de policiales, las autoridades policiales que trabajan incansablemente para el buen funcionamiento y a los graduados que nos honran con su compromiso".