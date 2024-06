Tendrá que hacer tareas comunitarias por intentar robarle el arma reglamentaria a una policía que había sufrido un accidente

Este lunes 3 de junio se realizó una audiencia con el objeto de proponer una suspensión de juicio a prueba por parte de la defensa, la cual tuvo dictamen favorable de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV, a cargo de Diego Hevia, quien fue representado por la auxiliar de fiscal Natalia Carabajal.

El sujeto llegó acusado de robo agravado por aprovecharse de un infortunio particular del damnificado en grado de tentativa, en calidad de autor. Pudo acceder al convenio al no contar con antecedentes anteriores y haber reconocido el hecho por el que era acusado. Desde la OGA (Oficina de Gestión de Audiencias), manifestaron que se contactaron con la víctima, quien manifestó no querer participar de la audiencia. La Fiscalía también expresó que intentó sin lograrlo comunicarse con la damnificada.

El acuerdo

La defensa informó que como requisito, el acusado deberá cumplir tareas comunitarias por el plazo de seis meses en un centro educativo de barrio El Bosque. Como reparación del daño, deberá abonar a la víctima la suma de $10.000. También tendrá que someterse a una serie de reglas de conducta por el plazo de dos años, consistentes en: constituir domicilio fijo, someterse al control de la oficina de Acuerdos y Reglas de Conducta y la prohibición de acercamiento hacia la víctima.

El hecho

El 5 de diciembre de 2023, a horas 14:00 aproximadamente, el sujeto se presentó en la intersección de calles Italia y Thames, de San Miguel de Tucumán, se acercó a una empleada policial y aprovechándose de que la misma, momento antes había sufrido un accidente de tránsito, le sustrajo de su cintura una pistola marca Taurus, calibre 9 milímetros, cargada con nueve cartuchos, llevándose la misma; siendo sorprendido a los pocos metros por otro empleado policial, quien y lo persiguió logrando alcanzarlo.