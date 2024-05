La coordinadora del Programa Boleto Estudiantil Gratuito para el Interior (BEGI), Cristina Robles Avalos, amplió los puntos de restricción por lo que desde el área decidieron bloquear 1.500 tarjetas.

La funcionaria dio a conocer un informe pormenorizado sobre los bloqueos de tarjetas porque son alumnos que no usan el beneficio para estudiar. "Hemos desbloqueado las tarjetas de quienes cumplen las condiciones que el programa requiere, porque esto es para el buen uso de la tarjeta del boleto estudiantil", resaltó.

AQUI LAS RESTRICCIONES

- DOMICILIO EN CAPITAL. Según el Legajo Único de Alumno (LUA) aquellos estudiantes que tengan domicilio en San Miguel de Tucumán no son beneficiarios del Boleto Estudiantil Gratuito para el Interior (BEGI)

- ULTIMO REGISTRO. Para acceder al BEGI no pueden ser alumnos que figuren inscriptos en LUA antes de 2022.

- INGRESANTE POR PRIMERA VEZ EN AÑOS ANTERIORES. Si el alumno o estudiante sigue siendo ingresante 2022 o 2023 no se le permite acceder al BEGI porque tuvo el boleto y no aprobó ninguna materia.

- AUDITORIA DOBLE TRAMO. Tienen tarjeta con doble tramo para el mismo trayecto, pero utilizan dos líneas de colectivos distintas.

- NO APARECE EN EL LEGAJO UNICO DE ALUMNOS (LUA). No está registrado en el legajo ni en la base de datos del Ministerio de Educación, ni de las universidades con las que se firmó el convenio (UNT Y UTN).

- SEGÚN LUA EGRESADO O POTENCIAL EGRESADO. No tienen acceso al BEGI el alumno que el año pasado cursó el último año de inicial, primaria o secundaria, y no está registrado como alumno en ninguna universidad, y tampoco en el Legajo Unico de Alumnos (LUA), por si hubiera repetido.

- ASISTE A MODALIDAD FORMACIÓN PROFESIONAL. El convenio establece que el BEGI no cubre formación profesional.

- PRESTÓ BOLETO A COMPAÑEROS. Entra en una lista de restricción cuando el conductor del transporte urbano de pasajeros detecta que ese boleto fue prestado, se retira el beneficio por el año en curso.

- PERTENECE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS. Lo que establece el acuerdo es que el Gobierno se hace cargo del BEGI sólo para colegios privados parroquiales (además de los públicos) y no está contemplado para otros regímenes de instituciones privadas.

- DATOS DEL ALUMNO QUE NO COINCIDEN. La documentación informada con la documentación en PDF ingresada al sitio web no coincide con los datos del alumno. No es correcto el certificado escolar, o el certificado de ingreso o el estado académico no coincide con lo declarado por el alumno.