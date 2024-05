Jaldo: “La Provincia está buscando el equilibrio y tratando de defender la actividad citrícola”

Luego de que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo (PE) para crear el Instituto para el Crecimiento y Fomento del Limón (IFL) quedara en suspenso en la Legislatura, el gobernador Osvaldo Jaldo subrayó que “la Provincia está buscando el equilibrio y tratando de defender la actividad citrícola tucumana”.

En medio de la crisis generada por la sobreoferta de limón a nivel mundial y las divisiones internas en la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA), la Provincia tuvo la iniciativa de crear el IFL. “A pedido de ACNOA, hemos presentado una propuesta que no quiere decir que no se la pueda modificar y que todos no puedan aportar. Si nosotros hubiésemos querido presentar una propuesta cerrada hubiésemos mandado un decreto de necesidad y urgencia que es por sí o por no”, sostuvo Jaldo.

Y añadió: “Hemos mandado una ley que se puede cambiar cualquier artículo, cualquier título. Para eso los legisladores han tenido reuniones con los empresarios con los que exportan, con lo que venden en el mercado interno, con lo que producen, con los que industrializan, es decir, estamos conversando”.

En esa línea, el Gobernador subrayó: “Todos coinciden en que es muy importante la participación del Gobierno de la provincia poniendo equilibrio. Como en la actividad cañera, hemos tenido que intervenir para cuidar al eslabón más frágil de la cadena productiva de la actividad sucroalcoholera que son los cañeros medianos y pequeños. Y, en este sentido, es lo mismo”.

“Hace falta una figura que ponga equilibrio para que los grandes empresarios puedan consolidar lo que vienen haciendo y crecer si es posible, pero sin dejar a los medianos y a los pequeños afuera”, dijo y remarcó que se trata de un porcentaje importante de medianos y pequeños productores “que no lo podemos dejar a la deriva”.

Con cerca de 50,000 puestos de trabajo en juego, Jaldo enfatizó la importancia de defender la industria citrícola tucumana y buscar soluciones consensuadas para evitar una crisis que afectaría a miles de familias en la región. “Nosotros queremos buscar un equilibrio, siempre con el consenso del Poder Legislativo donde están legisladores de todos los espacios que pueden opinar y también de todos los sectores involucrados en la actividad citrícola de Tucumán”, cerró.