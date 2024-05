El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, acompañado por el secretario de Gobierno, Raúl Albarracín, continuó en la tarde de este miércoles la ronda de reuniones con los gremios estatales de la provincia, en el marco de las negociaciones salariales que se llevan adelante.

En ese sentido, los funcionarios recibieron en primer turno a los representantes de la Unión del Persona Civil de la Nación (UPCN), quienes estuvieron encabezados por Héctor Nieva. "La reunión no fue satisfactoria, al ofrecimiento de 80 mil pesos en dos partes que nos hicieron, pedimos que en vez de ser un bono sea suma fija para que impacte en el aguinaldo, por otra parte, solicitamos que mejoren la oferta”, expresó.

También, agregó que “solicitamos que se agilicen los trámites de pase a transitoria contratados y a planta permanente, quienes lo ameriten”.

En segundo termino, los funcionarios recibieron a los trabajadores de la Unión de Gremios Estatales (UGE), representados por Andrés Jaime, quien luego del encuentro comentó que "consideramos que fue una reunión bastante productiva, teniendo en cuenta que se habían anunciado algunos números, nosotros hemos planteado subir el planteo de $80 mil dividido en dos pagos de $40 mil, a lo que el ministro accedió y mañana van a hablar con el Gobernador por lo tanto hemos pasado a un cuarto intermedio hasta esa reunión".

Además, Jaime reconoció la situación apremiante de los trabajadores, pero también aclaró que no desconocen la de la Provincia. "La desvalorización del salario de los empleados publicos es mucho más profunda pero también entendemos la situación económica de la provincia y la indefinición sobre la "ley bases" que hace que la Provincia no pueda hacer una oferta concreta, solo una recomposición salarial".

Finalmente, Jaime adelantó que "solicitamos que se transforme en una suma fija para que no se quite. Planteamos esto para que pueda impactar en el aguinaldo y no una suma que no influya. Además pedimos que se adelante el aguinaldo previa al día del padre; y también hicimos un planteo para que todos los estatales sean vacunados contra el dengue".