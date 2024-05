El posteo de Javier Milei tras conocerse la inflación de abril: "¡Gol!"

El presidente Javier Milei se mostró eufórico tras la noticia de la inflación de abril, que fue del 8,8%, según informó el Indec este martes 14 de mayo. Además, decidió representar el resultado económico obtenido con una imagen abrazando al ministro de Economía, Luis Caputo.

“GOOOOOOOOOOOOOL...!!!”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales, acompañado de una foto con el titular del Palacio de Hacienda durante la Asamblea Legislativa.

En el mismo sentido, el vocero presidencial Manuel Adorni también expresó su optimismo y remarcó que “la inflación de abril fue del 8,8%. Gran parte se dió por el sinceramiento de precios regulados. En alimentos la inflación fue incluso menor: 6%”. A su vez, el funcionario nacional argumentó que “la inflación se está pulverizando y tiene su certificado de defunción firmado”, tras haber participado junto a Milei de la inauguración del busto de Carlos Menem en Casa Rosada este martes.

Por su parte, el diputado nacional José Luis Espert enfatizó: “8.8% la inflación de abril. El gobierno de Javier Milei, en solo 4 meses, no solo evitó una hiperinflación, sino que logró que abril tuviera una inflación de un dígito (octubre 2023 fue un dibujo, no cuenta), cosa que no ocurría desde julio de 2023. ¿La receta? Puro sentido común: déficit fiscal y emisión 0. Es por ahí”.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, manifestó sobre la inflación que “ya volvimos a un dígito y seguimos en descenso. Felicitaciones al equipo económico que está llevando adelante esta tarea titánica contra la peor herencia de la historia”.

En representación del Gobierno, Luis Petri, ministro de Defensa, declaró que “estamos demoliendo la inflación, principal problema de los argentinos: 8,8% en el mes de abril. Acá no hay relato, hay hechos: un programa económico y la decisión del presidente Javier Milei de resolver los problemas de los argentinos. Este es el camino”.

