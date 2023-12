Alerta roja por calor en dos provincias y amarilla por tormentas en otras cuatro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel rojo por calor extremo para el sudeste de Jujuy y una porción del este de Misiones, a la vez que rigen alertas de color amarillo por tormentas para sectores de Corrientes, Formosa, Chaco y Neuquén.

Las localidades jujeñas bajo alerta roja por temperaturas "muy peligrosas que pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables" eran El Carmen, Ledesma, San Salvador de Jujuy, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande y las zonas bajas de Doctor Manuel Belgrano y Tilcara.

En tanto, en Misiones, el nivel rojo afectaba al norte de Guaraní, San Pedro, y las zonas altas de General Manuel Belgrano y Montecarlo, donde las temperaturas se vienen manteniendo elevadas en los últimos días y se espera para esta tarde máximas en torno a los 32 grados.

El organismo nacional también mantenía la mañana de este martes alertas naranjas por calor para el resto del territorio de Misiones y el noreste de Corrientes, en las localidades de Ituzaingó y San Miguel.

Asimismo, el SMN indicó que rige un alerta amarilla por altas temperaturas para el este de Formosa, en la ciudad capital, Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané, donde se prevén máximas de 30 grados.

Por las elevadas marcas térmicas, el organismo meteorológico recomendó a la población de estas zonas mantenerse hidratada, no exponerse a las altas temperaturas, evitar realizar actividad física, y usar ropa liviana y de colores claros.

También pidió evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas, ingerir verduras y frutas, evitar comidas muy abundantes y prestar atención a los bebés, niños, niñas y a las personas mayores.

Por otro parte, el SMN emitió alertas amarillas por tormentas para el noroeste de Corrientes, el sur de Chaco, el centro y sur de Formosa, y un sector de Neuquén, en el este de Loncopué, el este de Picunches, el este de Ñorquín, el oeste de Añelo, el oeste de Pehuenches, el sur de Chos Malal y el sur de Minas.

En las provincias del norte del país, "el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo".

"No se descartan ráfagas fuertes en forma localizada y se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 milímetros (mm), pudiendo ser superados en forma puntual", agregaron.

En tanto, en Neuquén se esperan lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros (mm).

Para la población de estas zonas, el SMN recomendó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

Fuente Agencia Télam