La Pampa: una mujer fue asesinada a puñaladas y detuvieron a su novio y a su ex pareja

Paola Recuna tenía 44 años y trabajaba como portera en una escuela. Este viernes por la noche, fue brutalmente asesinada a puñaladas en un domicilio de la localidad de Toay, provincia de La Pampa. Por el crimen, quedaron detenidos su actual novio y su expareja, quien además era el padre de sus cinco hijos y contaba con una orden de prohibición de acercamiento.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 22 horas en una vivienda situada en la calle Roque Sáenz Peña y pasaje Naicó, a unos 10 kilómetros de Santa Rosa, donde residía su actual novio. Fue en ese lugar donde Recuna fue objeto de un violento ataque con dos puñaladas, que le ocasionaron la muerte de manera casi instantánea.

La autopsia, llevada a cabo en la mañana de este sábado bajo la orden de la fiscal María Cecilia Molinari de la fiscalía de Delitos de Género, reveló que la víctima falleció debido a un “shock hipovolémico por una herida con arma blanca en la aurícula izquierda”, según información del sitio local La Arena.

El hallazgo del cuerpo se produjo gracias a la alerta de los vecinos, quienes informaron a los agentes de la Comisaría 5° de Toay. Tras recibir la notificación, los efectivos se dirigieron al lugar y comenzaron una investigación, entrevistándose con testigos, incluido el hijo menor de la víctima, de 8 años, producto de su relación anterior, quien estuvo presente en la escena del crimen.

El primer detenido fue el actual novio de la víctima, arrestado en la vivienda donde Paola fue encontrada muerta. Posteriormente, los agentes llevaron a cabo un allanamiento en la residencia de la ex pareja de la mujer. El hombre, señalado como el principal sospechoso del femicidio, fue captado huyendo de la escena del crimen en bicicleta. Durante el procedimiento, la policía lo detuvo y encontró un cuchillo que será sometido a peritajes para determinar su posible uso en el crimen, detallaron fuentes judiciales a El Diario de La Pampa.

En diálogo con Infobae, Yesica, una de las hermanas de la víctima, relató que Recuna mantenía una relación conflictiva con su ex, padre de sus hijos, a quien había denunciado varias veces en el pasado. “Le había puesto una perimetral, pero él nunca la respetó”, detalló.

“Con el ex hace casi un año estaba ya separada, pero fue muy mala la separación. Nunca dejó de molestarla, siempre estuvo con amenazas de parte de él. Le mandaba mensajes a ella y a sus hijos amenazando que iba a matar a su madre”, añadió su hermana. En cuanto a la relación con su actual novio, dijo: “Ella siempre nos decía que estaba feliz, que todo era lindo y que él la respetaba mucho”.

En el caso intervinieron personal de la Unidad Regional I y de la Agencia de Investigaciones Científicas (AIC) que llevaron a cabo las pericias correspondientes durante la madrugada. Por su parte, el menor de 8 años declarará a través de la cámara gesell.

“Solo quiero justicia por ella y que paguen lo que le hicieron”, expresó la hermana de Recuna.

Al darse a conocer la noticia, la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad de La Pampa, Gabriela Labourie, emitió un comunicado en el que repudió el femicidio de Paola. “Otra mujer víctima de un acto de violencia extrema que nos llena de dolor y nos recuerda la urgente necesidad de seguir trabajando para prevenir y erradicar la violencia de género en nuestra sociedad”, dijo.

Además, familiares, amigos y amigas de la mujer la recordaron con mensajes por las redes sociales y convocaron para hoy a las 21 horas a una movilización con velas frente a la iglesia María Auxiliadora.

La víctima, oriunda de la localidad bonaerense de Pellegrini, trabajaba en la municipalidad de Toay y también en la Escuela N° 205. “Todos sabíamos lo que estaba pasando Pao, la pesadilla con ese hombre que no la dejaba en paz. Todos la cuidamos como podíamos. Hoy tengo que estar llorándole a mi amiga del alma porque la justicia que tenemos nunca hizo nada. Perimetrales, denuncias y nunca hicieron nada”, expresó una amiga de la víctima en redes sociales y continuó: “¿Por qué hoy tengo que llorar a mi amiga? Porque la Justicia no hizo nada, porque se hacía pasar por loco y quedaba en nada, porque la perseguía, la amenazaba hasta que logró hacer lo que quería. Porque no soportó verla feliz”.

En tanto, Florencia, otra de las hermanas de Paola, la recordó como una persona “cálida, simpática, humilde y sonriente”. Y siguió: “Repartías luz por donde entrabas, tu risa contagiaba y tus ganas de vivir eran admirables. Qué mujer tan guerrera y valiente que fuiste. Todavía no logro entender cómo tu vida fue arrebatada. Quisiera que fuera una pesadilla donde pudiera despertar. Me voy a quedar con esa risa, con esos abrazos, con esos ‘Te amo mi chiquita’ y con todo lo que eras. Te amo y te voy amar por el resto que me quede de vida, mi dulce y hermosa hermana”, concluyó.

Fuente Infobae