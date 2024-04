¿Cuál es la situación del BEGI para alumnos de la EAS de la UNT?

Ante un reclamo de padres de alumnos de la Escuela de Agricultura y Sacarotecnia (EAS) de la Universidad Nacional de Tucumán por el Boleto Estudiantil Gratuito, que se hizo público por medios de comunicación, desde la oficina de Boleto Estudiantil Gratuito para el Interior (BEGI) dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, a cargo de Cristina de Robles Avalos, emitieron un comunicado para aclarar las versiones publicadas.

"Es incorrecta la afirmación que perdieron el beneficio cuando pasaron del legislativo al ejecutivo. El BEGI incluye a todos los alumnos de inicial, primario, secundario, terciario y universitarios de escuelas y universidades públicas, que residan en el Interior de la provincia y Gran San Miguel de Tucumán excluido capital. El caso de la Escuela de Agricultura y Sacarotecnia (EAS), es un establecimiento denominado "escuela experimental" que depende de la UNT, es decir recibe el beneficio. EL BEGI abona el beneficio a todos los alumnos que cumplan estos requisitos, y que vayan a cualquier escuela de Interior o de San Miguel de Tucumán", afirmaron, a la vez que agregaron que "El BEM ( Boleto Estudiantil Municipal) cubre a los alumnos que residencia en Capital, pero que vayan a establecimientos de Capital. Por lo que es cierto que los alumnos de la EAS de Capital quedan en una franja no beneficiada por ninguno de ambos beneficios".

En ese sentido, también aclararon que "la EAS queda en la zona de Horco Molle, y por lo tanto el BEM no los cubre. En nuestro caso el BEGI no tiene beneficiarios en Capital, pero si tiene alumnos de la EAS que residen en Interior (Lules Yerba Buena, San Pablo, Banda del Río Sali, Alderetes, etc).

Finalmente remarcaron que "no es cierto es que perdieron el beneficio cuando el BEGI pasó del legislativo al ejecutivo. Nunca lo tuvieron. No hay beneficiarios en Capital. No admite el sistema a alumnos beneficiados con residencia en Capital".