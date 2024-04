"Superamos los 20 mil casos de dengue y seguimos reforzando los servicios"

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, en dialogo con la prensa brindó detalles sobre la situación epidemiológica actual y las acciones que concreta la cartera de salud para brindar atención de calidad a los pacientes que concurren diariamente a los efectores.

En este marco, aseguró: “Ya superamos los 20.000 casos confirmados y desde hace dos semanas se está notificando también por Nexo epidemiológico. En un primer momento, la confirmación se hacía por laboratorio e inicialmente por laboratorio y PCR, pero eso no está ocurriendo hace dos semanas. prácticamente en toda la provincia los casos se confirman, se notifican y se suman a la cantidad de casos acumulados por epidemiología y por clínica. Una persona que consulta en nuestras guardias con dolor de cuerpo, cansancio, dolor retro ocular, lo tomamos como dengue y se lo suma a la cantidad total”.

En tanto, Medina Ruiz relató: “En Tucumán, se están reforzando las guardias, incluso en horas de la tarde y los fines de semana, habilitando sectores de consultorios externos con salas de espera y el personal necesario para poder contener la demanda y reducir los tiempos de espera. Al llegar a los servicios, se realiza un triage a los pacientes y en esa categorización, el grave ingresa inmediatamente y hay otros que tienen que esperar, por eso estamos organizando más equipos de apoyo porque entendemos que la demanda es muy grande”.

“El serotipo que está circulando en este momento, indicó, es el serotipo del DEN -1 que produce mucho malestar, fiebre alta de más de 38.5, 39, de temperatura muy resistente al descenso, a pesar del paracetamol. Es trascendental, garantizar la hidratación, por lo que estamos propiciando campañas en este sentido, para que consuman al menos tres litros de agua por día, bebidas con sales, sales de hidratación oral o suero casero que lo puede elaborar con un litro de agua y cinco cucharaditas pequeñas de azúcar y una de sal. Esta mezcla, tiene una durabilidad de 24 horas y sirve para reemplazar las pérdidas de sodio que cualquier persona tiene,

“Si un paciente tiene dolor abdominal intenso, sensación de baja de presión, algún signo de hemorragia gingival o en la mujer, algo similar a un adelanto en su periodo menstrual o una menstruación abundante, tiene que hacer una consulta urgente, porque necesita suero para evitar el estado de shock, que viene muy rápido en las personas jóvenes, que por lo general consultan en forma tardía cuando el cuadro es severo”, concluyó.

Por su parte, Antonella Ruiz, periodista de exteriores, quien presento dengue recientemente, agradeció al personal de salud por su gran labor tanto en el aspecto técnico como en la contención durante su internación en el Hospital Avellaneda. En este esquema relató: “Los primeros síntomas fueron, fiebre, mucho dolor en los huesos, articulaciones, pero como soy joven, pensé que me iba a recuperar rápidamente. Con el pasar de los días fui empeorando, comencé con otros síntomas, como diarrea y vómito, que generaron que no pudiera alimentarme y al parecer ya estaba en un estado de deshidratación avanzada.

“Fui desde el primer momento a las guardias. concurrí en 3 oportunidades para chequear, pero en el momento que se me adelanta el periodo, se complica mi situación porque se suma un sangrado que no era normal e ingreso al hospital Avellaneda en estado de shock a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde me colocan me 7 sueros, me realizan una transfusión. La recuperación fue súper rápida de 24 horas por lo que estoy muy agradecida con el personal de salud que fue excelente, tanto en la parte técnica, como en la contención porque fue un momento muy feo, la verdad”, relató.

Finalmente, Antonella aseguró: “He subestimado la enfermedad por lo que quiero dar un mensaje a la población, no hay que dejarse y ante el primer signo de alarma, recurrir a consulta y que se cuiden y tengan en cuenta todo. Tanto la prevención, el uso de repelente y la limpieza adecuada en los hogares.