El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a la cumbre de gobernadores del Norte Grande que se celebró este martes y de la que participó el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, donde hablaron de cuestiones fiscales como impuestos a los Bienes Personales, blanqueo de capitales, moratoria, además de políticas de estímulo a las inversiones para las economías regionales.

El mandatario tucumano recordó que por la quita momentánea del Impuesto a las Ganancias, el Incentivo Docente y la Compensaciones al Transporte este año no percibiremos 130 mil millones de pesos.

Como compensación, Jaldo sostuvo que “en el tema fiscal el Gobierno nacional está dispuesto a reparar lo que las provincias dejaron de recibir mediante tres instrumentos que tienen que pasar por el Congreso de la Nación”.

Y enumeró: “El impuesto a los Bienes Personales o a las Ganancias, se le cambio el nombre, que estaríamos recuperando parte y, por otro lado, una moratoria y blanqueo de capitales que también tienen que salir por ley. Se trata de impuestos coparticipables. Por lo tanto, las provincias vamos a recibir la cuota parte que nos corresponde. Y, si nosotros sumamos estos dos conceptos, estaríamos recuperando en parte lo que Tucumán viene perdiendo este trimestre y lo que perderíamos hasta fin de año si es que no se toma ninguna medida”.

A su vez dijo: “Hemos encontrado eco en la Nación y tienen una propuesta para la provincia. Pero al tratarse de cuestiones tributarias se tienen que legislar. Esto tiene que ser leyes del Congreso”.

A su vez, declaró: “La Nación debe solucionar sus problemas fiscales por eso nos proponen estas dos herramientas tributarias para que las provincias recuperen estos fondos pero también nos piden el acompañamiento a la ley Bases”.

De la cumbre del Norte Grande el gobernador destacó el diálogo y las propuestas de la Nación frente a los reclamos de las 10 provincias: “Siempre y cuando no lesionen los intereses provinciales, estarán de acuerdo en apoyar el tratamiento de la Ley bases. Fue una reunión muy positiva, se recuperó el dialogo y se volcaron propuestas”.

Inversiones en la región

En cuanto a las inversiones, Jaldo dijo: “para que vengan inversiones a la provincia o se erradiquen nuevos capitales, tenemos que dar seguridad jurídica. Y esto que pasó ayer en Salta son los primeros pasos de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica se la da a través de una ley. O sea que el Congreso, a través de leyes, es lo que le permite dar una mayor seguridad jurídica a los que quieren invertir”.

En Tucumán, señaló, “se están haciendo inversiones. Me han visitado desarrolladores inmobiliarios que están avanzando de manera importante. Por supuesto, con los problemas normales de inflación y algunas variables macroeconómicas. También me han visitado los propietarios que hacen y que fabrican el gas medicinal Cascia en Tucumán, donde ya está a punto de inaugurar otra fábrica. Van a duplicar la producción y están exportando gas medicinal a Bolivia y a otros países hermanos. Tucumán va a ser uno de los mayores exportadores del gas medicinal en la región. Con lo cual, esto significa que Tucumán está dando las posibilidades, las condiciones para que los capitales lleguen a nuestra provincia”.

Además, destacó que esta semana “hemos tenido la visita del vicepresidente de una de las empresas más importantes a nivel internacional, como es Mercado Libre, Jacobo Cohen Imach Que Mercado Libre, si bien tiene algunos operadores en Tucumán, ahora se viene a radicar a Tucumán con un centro de distribución, es una señal muy importante. El hecho de que una empresa de característica internacional como Mercado Libre elija la provincia de Tucumán, eso ya nos está dando un certificado de calidad para invertir en la provincia de Tucumán. Es decir, que estamos en el camino correcto”.

“Mientras Tucumán esté dando muestras claras de un Estado austero y eficiente, de un funcionamiento pleno de los tres poderes del Estado, sacando leyes de fomento y de incentivo, y luego que nosotros no sólo estemos abocados a la administración de la cosa pública, sino que además estamos acompañando a nuestras actividades privadas en la provincia de Tucumán, no hay duda que estamos dando muy buenas señales para invertir en Tucumán. Y cuando hablamos de inversión, no hay que pensar tan sólo en inversiones que vengan desde otros lugares, porque los empresarios que más invierten de Córdoba hacia el norte son los capitales tucumanos, que no sólo invierten en Tucumán, por ahí hasta invierten en provincias vecinas” y dijo: “Nosotros queremos que todas esas inversiones que tienen en provincias vecinas las empiecen a traer en nuestra provincia de Tucumán y que generen puestos de trabajo para nuestra gente”.

“Ustedes saben que hoy, por ahí la economía se está resintiendo un poco en el mes de marzo. Estamos incentivando a otras actividades, a las economías regionales, para que las que ya están puedan crecer y las que no están, que puedan venir a la provincia de Tucumán. Pero hay que garantizar seguridad jurídica”.

El ministro de Economía, Daniel Abad, dijo: “la ley de promoción, el paquete fiscal, incluye la ley de promoción de inversiones en Argentina. Que eso se va a hacer extensivo a todo el país y si es sancionado junto con ingresos personales, blanqueos y moratorias”.