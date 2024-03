El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, anunció un paro nacional tras el anuncio que hizo Javier Milei en el IEFA Latam Forum y le advirtió al Presidente que “no va a poder despedir 70.000 estatales”. Además, dijo que si llega a cumplirse el anticipo de una desvinculación masiva de contratados, van a impulsar el 3 de abril una huelga activa, con posible toma de Ministerios.

En diálogo con Infobae, el dirigente confirmó que en el Estado Nacional hay unos 65 mil personas que están trabajando por contrato mediante la modalidad de “planta transitoria”, mientras que otros 6.000 cumplen funciones bajo la figura de la “asistencia técnica profesional”. Y reveló que ninguno de esos contratos fueron renovados por el Gobierno, al menos hasta la medianoche del martes al miércoles.

Por eso, y ante el anuncio que hizo el presidente Milei de que serán dados por caídos unos 70 mil contratos, Rodolfo Aguiar confirmó que va a proponer al plenario que se lleve adelante el 3 de abril una medida de fuerza que constará de un paro nacional activo de dos horas, con presencia en el lugar de trabajo, y un ingreso masivo y general de todos los empleados a la misma hora. “No descartamos que se convierta en ocupaciones pacíficas de los ministerios”, dijo el dirigente.

“Sospechamos que podríamos encontrarnos con un escenario de las fuerzas de seguridad o la Policía bloqueando todos los ingresos a los ministerios. Por eso estamos pensando en que todos los trabajadores nos pongamos de acuerdo en un horario para que todos lleguen a la misma hora y así puedan ingresar”, afirmó en diálogo con este medio.

Declaraciones en X



“Mire, presidente Javier Milei, no va a poder despedir 70.000 estatales como a usted le gustaría. Hoy se multiplicaron las protestas en todo el país y la conflictividad en el Estado va a seguir en aumento”, advirtió el líder sindical a través de sus redes sociales luego de escuchar la presentación del jefe de Estado en el foro económico.

Además, Aguiar, bajo el título “Paro y movilización de ATE en todo el país”, afirmó que los trabajadores estatales van “a seguir luchando y multiplicando las protestas para impedir cualquier cesantía ilegal e injustificada en la administración pública”.

“La Argentina vive una etapa de transición. Los trabajadores estamos obligados a repensar algunas de las consignas que abrazamos en la década del ‘90 frente a un proceso político similar”, indicó el gremialista en su extensa publicación.

Y, en ese sentido, agregó: “En los 90′ Supimos abrazar la consigna ‘Fortalecer el Estado para liberar la Nación’, y resulta que la fortaleza o debilidad del Estado depende de quién lo mire. En este momento, si lo mira la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el Estado se está fortaleciendo. Sin embargo, si lo miramos nosotros, se está debilitando”.

Más adelante en el texto, Aguiar apuntó: “Cuando decimos que sus políticas intentan destruir el Estado, en realidad lo que está pasando es que se está destruyendo el Estado de la gente y se está construyendo el Estado de los grandes grupos empresarios. Ha llegado el momento de abrazar nuevas consignas, tal vez la de ‘Democratizar el Estado para construir la Nación’”.

Para el estatal, “son tiempos de resistir, pero también de tener proponer”. “Nos quieren acorralar para que defendamos puestos de empleo y no hablemos de que enfrentamos el ajuste salarial más grande de los últimos tiempos, y con él, el deterioro grave de todas las condiciones de vida de los trabajadores y jubilados”, destacó.

Esta respuesta llegó un rato después de que Milei hablara en el IEFA Latam Forum, un foro económico con presencia de empresarios, donde confirmó que en los próximos días el gobierno nacional dará de baja 70 mil contratos de empleados públicos que no se renovarán a partir del 31 de marzo.

El Presidente se refirió a este tema al momento de explicar cómo viene llevando a cabo el ajuste fiscal desde que asumió en la Casa Rosada para lograr el déficit cero: “Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, también echamos 50.000 empleados públicos. No solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos”.

Sobre esto, advirtió: “Eliminamos 200.000 programas sociales entregados de manera irregular y en ningún momento descuidamos la política social porque, en el medio, duplicamos la AUH, duplicamos la tarjeta alimentar, multiplicamos por tres la asistencia en el plan mil días, o sea, las mujeres embarazadas. No solo eso, sino que además cuadruplicamos la asistencia para útiles escolares y creamos un mecanismo para que las familias de ingresos medios que van a los colegios privados de cuotas bajas, básicamente tuvieran un mecanismo de contención para que los chicos no perdieran el colegio al que asistían y no tener que estar sufriendo el shock de estar cambiando de colegio. Es decir, también tuvimos una fuerte perspectiva social en lo que estamos haciendo”.

Fuente Infobae