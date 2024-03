La Cámara de Casación confirmó las condenas a los rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa

La Cámara de Casación confirmó las penas para los rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Cinco de los acusados cumplen prisión perpetua y tres enfrentan una pena de 15 años de cárcel.

El ente judicial revisó la sentencia del tribual N°1 de Dolores y confirmó cada una de las penas, pero realizó una modificación. Los ocho rugbiers estaban condenados por homicidio agravado por el concurso premeditado de una o más personas con alevosía, pero los jueces determinaron que no se pudo determinar durante el crimen.

Si bien en términos coloquiales la descripción del hecho pareciera mostrar que fue alevoso, en términos técnicos el Código Penal exige algunas circunstancias que no se probaron, por lo que se quitó esa agravante. No obstante, como se mantuvo la premeditación, no pudo haber cambio en la pena porque en cualquiera de esos dos casos la única condena que se prevé es la perpetua

A su vez, queda una instancia más frente a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para que la defensa apele nuevamente y los jueces revean si lo aceptan o no.

Qué pena recibió Máximo Thomsen por el crimen de Fernando Báez Sosa

La Justicia condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen por el crimen de Báez Sosa, como coautor de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”.

Apodado Machu, de 22 años, fue señalado como el líder del grupo y quien le propinó la patada mortal en la cabeza al estudiante de Abogacía cuando ya estaba inconsciente en el suelo. También, uno de sus golpes de puño le habría provocado la fractura en el maxilar izquierdo a la víctima. Según un testigo, durante la agresión, dijo a viva voz: “Quedate tranquila que me lo voy a llevar de trofeo”. Luego del homicidio, se fue a comer una hamburguesa a una casa de comidas rápidas.

Fue acusado por varios presentes y quedó registrado en las grabaciones de celulares y en las cámaras de seguridad de la ciudad balnearia. Además, los investigadores secuestrados de la casa que alquilaban una zapatilla de lona negra que tenía sangre seca en la punta y el Laboratorio Scopométrico de la Policía Federal indicó que coincidía con el pie del hijo de la ex secretaria de Obras Públicas de Zárate. A su vez, los videos confirman que usó ese calzado en el momento de la salvajada frente al boliche Le Brique.

Qué pena recibió Ciro Pertossi por el crimen de Fernando Báez Sosa

La Justicia condenó a prisión perpetua a Ciro Pertossi por el crimen de Báez Sosa, como coautor de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”.

De 21 años, fue otro de los que mayor responsabilidad tuvo en el homicidio y el que inició el ataque en la calle, golpeando por la espalda al adolescente porteño y luego generando su caída al suelo para seguir agrediéndolo. Algunas imágenes aportadas a la causa lo mostraron chupándose los dedos que tenían sangre cuando fue interceptado por la Policía.

En el grupo de WhatsApp de los rugbiers, el hermano de Luciano y primo de Lucas instó a sus amigos a guardar silencio. “Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie”, escribió.

Qué pena recibió Enzo Comelli por el crimen de Fernando Báez Sosa

La Justicia condenó a prisión perpetua a Enzo Comelli por el crimen de Báez Sosa, como coautor de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”.

El joven, de 21 años, fue uno de los primeros en agredir a Fernando, junto a Ciro. También se lo situó pegándole a otros chicos. Según la Fiscalía, premeditó el ataque previo a repartirse los roles y luego observó de cerca la paliza que recibió el asesinado. En el momento de su aprehensión, presentó un hematoma sobre el labio inferior.

Qué pena recibió Matías Benicelli por el crimen de Fernando Báez Sosa

La Justicia condenó a prisión perpetua a Matías Benicelli por el crimen de Báez Sosa, como coautor de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”.

De 22 años, fue señalado como uno de los arengadores y también golpeó a Fernando. “A ver si volvés a pegar, negro de mierda”, le dijo al adolescente, de acuerdo a un testimonio. Fue quien le abrió la puerta de la casa que alquilaban en Villa Gesell a la Policía cuando se ordenó la detención de todo el grupo y se encontró sangre de Fernando en su camisa.

Qué pena recibió Luciano Pertossi por el crimen de Fernando Báez Sosa

La Justicia condenó a prisión perpetua a Luciano Pertossi por el crimen de Báez Sosa, como coautor de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”.

Es el menor de los condenados, con 20 años y teniendo 18 en el momento del asesinato. Según los testigos, fue uno de los que inició la pelea con el grupo de amigos de Fernando dentro del boliche. Afuera, llegó tarde al ataque y se sumó golpeando a la víctima. También le dio una paliza a un amigo del fallecido, dejándolo tirado sobre el capot de un auto.

Qué pena recibió Lucas Pertossi por el crimen de Fernando Báez Sosa

La Justicia condenó a 15 años de prisión a Lucas Pertossi por el crimen de Báez Sosa, como coautor de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”.

Es el mayor de los ocho condenados, con 22 años, y fue quien grabó con su celular la secuencia del ataque. El jugador de Arsenal Zárate Rugby dejó de filmar en un momento para sumarse a la golpiza contra uno de los amigos de la víctima.

Se quedó en la escena del crimen y le envió un audio al resto de sus amigos en el chat de WhatsApp para informar la muerte que ocasionaron: “Estoy acá cerca de donde está el pibe y están todos ahí a los gritos. Está la Policía, llamaron a la ambulancia… caducó”.

Qué pena recibió Blas Cinalli por el crimen de Fernando Báez Sosa

La Justicia condenó a 15 años de prisión a Blas Cinalli por el crimen de Báez Sosa, como partícipe secundario de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”.

El segundo más chico del grupo, con 20 años y 18 en el día del crimen. La imputación sostiene que “existen sendos elementos probatorios” para demostrar “una participación criminal esencial en la comisión del hecho”. En este sentido, se lo acusa de ser “agresor directo de Fernando” y golpear a otros “sujetos que se encuentran en el piso”.

Qué pena recibió Ayrton Viollaz por el crimen de Fernando Báez Sosa

La Justicia condenó a 15 años de prisión a Ayrton Viollaz por el crimen de Báez Sosa, como partícipe secundario de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”.

Fue indicado como otro de los arengadores y si bien en ninguno de los videos se lo observa golpeando a las víctimas, lo “ubican claramente junto a Fernando”. “Quizás se trate de un agresor directo. Se lo observa cerca de todo lo sucedido”, afirmó el informe final de la Fiscalía.

