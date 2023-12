Yerba Buena: Peleó con un amigo por dinero y le dio una trompada en el vientre que le causó la muerte

Santiago Javier Reinoso (35) fue condenado este jueves a tres años de prisión de ejecución condicional, más el cumplimiento de reglas de conducta, por ser hallado autor material y penalmente responsable del delito de homicidio preterintencional en perjuicio de Hugo Alberto Moyano (63). La pena fue convenida en el marco de un acuerdo de juicio abreviado firmado por el Ministerio Público Fiscal, el imputado y su defensa técnica, con la expresa conformidad de la familia de la víctima.



La causa estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, dirigida por Carlos Sale. En representación suya, la auxiliar de fiscal Luz Becerra fue la encargada de exponer el convenio durante la audiencia.

La teoría del caso indica que el 10 octubre del 2022, cerca de las 3:30 de la madrugada, Moyano estaba por ingresar a su casa, ubicada en Charcas al 600 de Yerba Buena, cuando fue abordado por su amigo, Reinoso, quien le dio un par de golpes de puño con la intención de lesionarlo. Posterior a eso, el imputado se retiró del lugar en una moto, mientras que la víctima entró a su domicilio y se recostó sobre su cama, donde finalmente falleció por un traumatismo cerrado de abdomen como consecuencia de los golpes recibidos.

“Entendemos que no hubo una intención de provocar la muerte, sino que Reinoso, luego de haberlo golpeado en el abdomen, no supo hasta el otro día que la víctima había fallecido”, argumentó Becerra. Entre las pruebas recolectadas, la investigadora se refirió a la intervención en la escena del Equipo Científico de investigaciones Fiscales (ECIF), al secuestro del celular de la víctima y al resultado de la autopsia.

Tras un cuarto intermedio, el juez interviniente decidió hacer lugar al acuerdo pleno de juicio abreviado y dejó firme la sentencia, ya que las partes renunciaron a interponer recursos de apelación.

Declaración del acusado

Ayer, miércoles, Reinoso hizo una exposición ante la Fiscalía, donde habló de su relación con Moyano y qué sucedió aquella noche. Contó que eran amigos, que fue a pedirle plata porque tenía problemas económicos. Añadió que lo llamó como a las tres de la mañana, pero no le había contestado. Dijo que lo encontró cuando estaba saliendo de su vecino, donde estaba tomando y jugando a la taba.

“Le pedí plata y él se negó. Hugo era un amigo que acostumbraba a prestarme dinero y ese día discutimos y peleamos. Yo le pegué una trompada en la panza y otra en la boca. Luego me subí a la moto y me fui, y Hugo entró a su domicilio. Al día siguiente mi señora lo llamó y no nos contestaba. Yo le quería pedir disculpas. Después me enteré de que había muerto. Me puse muy nervioso, no entendía cómo pudo pasar eso. Le pegué normal, no me parecía nada grave. Incluso Hugo ingresó como si nada a su casa”, manifestó.