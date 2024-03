Bullrich: “No podemos ser ingenuos con el delito, tenemos que ser duros”

Luego de la fatídica semana en la que en Rosario cuatro trabajadores inocentes fueron asesinados por sicarios vinculados a bandas narcos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declaró: “No podemos ser ingenuos con el delito, tenemos que ser duros”.

La funcionaria de Milei destacó que durante los últimos tres meses la baja de homicidios en Rosario “fue muy importante”, a raíz “del cerco sobre el negocio criminal” y “el cerco que se hizo sobre las cárceles”. Sin embargo, “el negocio criminal, al haber más control territorial, se dificulta realizarlo y han buscado una salida al intento de que nosotros aflojemos”, acotó sobre el recrudecimiento de la situación que se vivieron estos últimos días con los crímenes de los taxistas, el colectivero y el playero de la estación de servicio.

Para Bullrich, la avanzada narco responde al retroceso que considera que hubo durante la gestión de Alberto Fernández con respecto a su anterior paso sobre la cartera de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri: “Fue tan grande, que ellos mismos (las bandas narcos) reconocen el nivel de muertos a lo que generaron día a día”. No obstante, destacó que cuando Sergio Berni estaba al frente de la seguridad nacional “tuvo detenciones importantes; comenzó la investigación sobre Los Monos; llevó fuerzas federales...”.

Junto al ministro de Defensa, Luis Petri, Bullrich viajará en las próximas horas a Rosario para supervisar el comienzo de las operaciones del comité de crisis creado por el gobierno nacional y provincial, para tratar de controlar la situación. “Es importante que tengamos control absoluto sobre el territorio y sepamos que no nos va a pasar lo que ha pasado estos días. Tenemos que tener total y absoluta seriedad en la investigación, en la inteligencia criminal, en quiénes son los que están todavía dando vueltas”, planteó. “Vamos a llevar más efectivos de la Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal, y Policía de Seguridad Aeroportuaria”, adelantó sobre las medidas inmediatas que resolvió el Poder Ejecutivo Nacional.

“Estamos decididos a liberar a Rosario definitivamente de esta situación”, aseguró Bullrich. La ministra apuntó a “la romantización” y “las teorías Zaffaronianas (por el ex juez de la Corte) de que en realidad eran chicos (los sicarios) que no tenían oportunidades cuando son terribles asesinos”. “No es criminalizar es liberar a la gente de los criminales”, manifestó en diálogo con LN+.

Además de los crímenes realizados por sicarios en Rosario, la semana pasada estuvo marcada por el caso de la oficial de policía que mató a uno de los dos ladrones que quisieron asaltarla la semana pasada en Villa Lugano. Al respecto, destacó que “los jueces están acompañando” al haber dictado la excarcelación de la mujer: “Se están dando cuenta que no podemos ser ingenuos con el delito, tenemos que ser duros. Esta policía estaba actuando de policía”, enfatizó.

Por otra parte, celebró que el último sábado, “por primera vez en la historia”, el Servicio Penitenciario Federal “hizo una requisa en los pabellones de alto riesgo con la Prefectura Naval, porque tienen equipos especiales de búsqueda de señal”, para detectar celulares dentro de las cárceles: “En un pabellón con 180 presos encontramos un teléfono dentro un caño y dos chips”. “En muy poco tiempo estaremos colocando un sistema de inhibición de señal que va a bloquear todos los teléfonos que están en las cárceles”, agregó.

La interna del PRO

Además de la gestión de la seguridad, Bullrich habló de la interna del PRO. Si bien dijo que “no está metida para nada” porque no tiene “un minuto” a raíz de su rol como ministra, opinó que “la discusión” del partido es “dónde se ubica”: “Voy a trabajar para que el PRO sea un partido que esté absolutamente ubicado en el cambio y la transformación, y que no se mueva de ahí. Se están logrando cosas importantes en tiempo récord, no podemos dar un paso atrás. Si Mauricio Macri es el presidente debe tener una línea absolutamente innegociable de cambio”.

A su vez, volvió a apuntar contra Horacio Rodríguez Larreta al acusarlo de representar a “un PRO burocrático” y destacó haberse pasado a las filas de La Libertad Avanza durante la campaña del año pasado porque Milei “representaba el cambio”. A nosotros “nos acompañó la gente”: “¿A cuántos votantes convenció Larreta de votar en blanco? Cero, él, punto. Ni uno más. Si el cambio está en marcha, y está llevando un esfuerzo enorme para la gente, empujemos todos para ahí”.

Fuente Infobae