La Provincia cerró acuerdo salarial con los trabajadores del Subsidio de Salud

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió este martes a los representantes de los diversos gremios que nuclean a trabajadores del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán para cerrar paritarias.

De la reunión participó el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el secretario de Gobierno Raúl Albarracín; el interventor del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST), Germán Gramajo Antuz; el secretario general de ATEPyS, Andrés Jaime; de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Jorge Flores. Los representantes de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Claudia Molina; del Sindicato de Empleados del Instituto Previsión y Seguridad Social (SEIPySS), Daniel Arroyo; de SUTEP, Patricia Moya.

“Cerrar paritarias no hubiese sido posible sin el entendimiento de las partes. Hay provincias donde se paga el sueldo en cuotas, emitieron bonos o que aún no se sentaron a discutir paritarias, mientras tanto pasa el tiempo y la inflación nos come el salario, por eso es importante que hayamos logrado un acuerdo ahora y nos volveremos a juntar en abril”, expresó Jaldo.

A su vez dijo que “hoy estamos obteniendo un aumento salarial y garantizando las fuentes de trabajo”.

Regino Amado expresó que “es el penúltimo cierre, nos quedan los diversos gremios de la salud con quienes firmaremos el próximo lunes”. Agregó que “a pesar de que nos vienen cercenando algunos fondos nacionales logramos cumplir con el incremento que demandan los diversos gremios”.

Gramajo Antuz dijo que “el acuerdo no cubre todas las expectativas de los trabajadores, pero es bueno para el sector. Dejamos las puertas abiertas para nuevas negociaciones” y destacó la estabilidad laboral en la Provincia.

Jaime, por su parte, explicó que “reconocemos el esfuerzo del gobernador para lograr este acuerdo. No solamente obtuvimos el aumento de $170 mil más el 12% del resto de los estatales, sino también mejoras de adicionales técnicos, administrativos, niveles de iniciación y elevamos dos categorías”.

Desde UPCN, Molina sostuvo que “el acuerdo no cumple todas las expectativas, pero es lo mejor que pudimos hacer en estos momentos de crisis. Es así que logramos modificar la base de cálculo. La categoría mínima tendrá un sueldo de $ 430 mil”.

A su vez, Flores de ATE indicó que “conseguimos un buen acuerdo, dentro de la crisis, sobre todo la importancia de la estabilidad laboral. Teniendo en cuenta que en dos meses nos reunimos de nuevo”.