Rige un alerta meteorológico por tormentas en diez provincias

Esta mañana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo por tormentas en gran parte del territorio de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Santa Fe, San Luis y en departamentos del norte y noreste de la provincia de Buenos Aires. Además, el mismo nivel de alerta rige en las provincias de Córdoba y Entre Ríos.

Las mencionadas áreas serán afectadas por intensas lluvias, algunas de ellas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por ocasional caída de granizo, ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y abundante precipitación en cortos períodos. Se estima que las precipitaciones acumuladas oscilarán entre 30 y 70 milímetros, pudiendo superarse estos valores en algunos puntos específicos.

Ante esta advertencia, el organismo meteorológico recomienda evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir el drenaje del agua, así como no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. Asimismo, se aconseja no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Por otro lado, también se encuentran vigentes alertas de nivel amarillo por vientos fuertes en la costa bonaerense, gran parte de la provincia de Chubut, la región costera de Tierra del Fuego y en la totalidad del territorio de las Islas Malvinas y de la provincia de Santa Cruz. Estas zonas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora. Frente a este pronóstico, se recomienda evitar actividades al aire libre y asegurar los objetos que puedan volarse.

Finalmente, el SMN informó sobre alertas de nivel naranja por temperaturas extremas de calor en las localidades de Bermejo, Matacos, Ramón Lista y Patiño, en la provincia de Formosa; el noroeste de Almirante Brown y de General Güemes, en Chaco; y el departamento de Rivadavia, en Salta.

El nivel naranja indica que el calor puede tener un efecto moderado a alto en la salud y que las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo. También, se emitió una alerta de nivel amarillo por calor extremo en toda la provincia de Catamarca.

