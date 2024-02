Juicio al carnicero Sauma: “Esa noche hubo una ejecución”

Este martes 27 de febrero se llevó adelante la tercera jornada del juicio oral y público contra Andrés Esteban Sauma (42), el carnicero acusado de haber asesinado a Maximiliano Exequiel Fernández (25) durante la madrugada del 14 de abril del año pasado. El joven había ingresado a una propiedad del imputado, ubicada en el pasaje Morente al 2.300 (casi esquina con avenida Colón altura 1.100), en el barrio 24 de Septiembre de la capital tucumana.

“Nosotros consideramos que esa noche hubo una ejecución. Cuando Sauma llegó al lugar, la Policía ya estaba en camino. Sin embargo, él decidió bajarse de la camioneta y directamente disparar, sin necesidad de defenderse de nadie”, afirmó el auxiliar de fiscal, Miguel Fernández, en su alegato de clausura, representando a la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale.

“No justifico lo que hizo Fernández”, insistió, y continuó: “La estrategia de la defensa fue demonizar a la víctima, poner en juicio de valor cuál vida vale más. La víctima en este hecho no es el señor Sauma, sino Fernández. Fue víctima porque Sauma ese día, en un domicilio que está deshabitado, decidió que la forma de resguardar su propiedad (porque no hubo ninguna amenaza hacia su persona) era efectuándole cuatro tiros. No tenía que impedir ni repeler una agresión. La agresión tiene que ser directa”, sostuvo el investigador.

“Están tratando de encausar este conflicto en una legítima defensa preventiva. ¿Por qué digo preventiva? Porque no hay ningún dato objetivo que nos permita sostener que Sauma y su esposa estaban ante un peligro o una amenaza. Ellos y su familia no vivían, ni estaban ahí. Sauma actuó en forma dolosa, sabía deliberadamente lo que estaba haciendo y las consecuencias”, concluyó el Auxiliar de Fiscal.

La Fiscalía acusa al carnicero de ser autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y pretende una pena de 11 años de prisión de cumplimiento efectivo. Ya culminadas las declaraciones de testigos y presentadas las pruebas documentales, y habiéndose escuchado hoy los alegatos de cierre de las partes, el juez Gonzalo Ortega indicó que este miércoles a las 8:00 horas habrá lugar para las palabras finales y, tras deliberar, emitirá su sentencia.

La teoría del caso

El 14 de abril de 2023, a horas 02:02, Sauma recibió un mensaje de WhatsApp de un vecino, en donde tomaba conocimiento de que, en el inmueble deshabitado de su propiedad, ubicado en pasaje Morente al 2.300 (esquina avenida Colón al 1.100), se escuchaban ruidos en su interior. Inmediatamente, se dirigió hasta allí a bordo de su camioneta Toyota Hilux en compañía de su esposa. Al llegar, entre horas 02:08 y 02:30, el imputado descendió del rodado portando un revólver calibre 22 largo.

A continuación, se aproximó a la puerta de ingreso, que estaba cerrada, y a través del acrílico divisó a una persona en su interior. Con intenciones de quitarle la vida, realizó cuatro disparos, impactando uno de ellos en el abdomen de Fernández. El joven perdió la vida en el lugar como consecuencia de un shock hipovolémico, producto del disparo de arma de fuego recibido. Luego, Sauma se subió nuevamente a su camioneta, hasta la llegada del personal policial.