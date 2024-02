Jaldo: “queremos un servicio de transporte que funcione y que sea de mejor calidad”

El gobernador, Osvaldo Jaldo, durante una conferencia de prensa celebrada en Casa de Gobierno, analizó la situación del servicio de transporte público de pasajeros y el costo de los boletos.

Jaldo destalló: “primero tenemos que ver qué está pasando en el resto de las provincias. La mayoría de las provincias de la República Argentina, desde el momento que el Gobierno nacional anunció la quita de compensaciones al transporte público de pasajeros, evidentemente han tomado la decisión de incrementar el pasaje. Y el pasaje se lo ha incrementado, yo diría, al no haber compensación nacional, de manera sustancial”.

En cuanto a la provincia de Tucumán, informó el gobernador, “incrementar el pasaje es facultad exclusiva del órgano legislativo que es el Concejo Deliberante de la Capital. Y yo lo que creo, y coincido con el consejo, que algún incremento hay que dar. Caso contrario, nos vamos a quedar sin transporte público de pasajeros”.

“Entonces, yo lo que creo, que no hay duda que al no haber compensación a nivel nacional, el Consejo Deliberante tiene que hacer un ajuste. Nosotros como provincia, el mes pasado, hemos firmado un convenio y lo hemos denominado como un salvataje al servicio público de transporte pasajeros porque en Tucumán el servicio público lo usan casi 600.000 personas. 600.000 personas que si los colectivos andan, pueden ir a la escuela, pueden ir a trabajar al comercio, pueden ir a los hospitales a curar, o pueden ir a hacer trámite que ellos necesiten”, analizó.

“Ahora, cuando no hay colectivo, utilizar otro transporte público, el costo se triplica o se cuadriplica. O lo que es peor, cuando no hay transporte público de pasajeros y hay imposibilidad de pagar otro transporte, no se va a trabajar. Y se pierde el día, o se pierde el presentismo, o se pierde algún concepto que tiene que ver con el presentismo. Se produce un daño” y dijo: “lo que nosotros queremos en la provincia es que tengamos transporte público de pasajeros, que los colectivos no se paren. Y, en ese sentido, para que no se paren los colectivos, mínimamente, tienen que tener las empresas los gastos mínimos de funcionamiento para que los colectivos puedan andar”.

Asimismo, recordó: “Hoy el boleto en Tucumán está a 230 pesos, mientras que en Córdoba, Santa Fe, ya están en 800 pesos los boletos. Y esto es de conocimiento público, no lo digo yo, sale en todos los medios nacionales. Así que hay una diferencia muy importante. Nosotros lo que queremos es que los colectivos estén en la calle, y no sólo queremos que funcionen, sino queremos que los colectivos empiecen a prestar un mejor servicio, que los colectiveros o los empresarios empiecen a mantener y a reponer las unidades. Y, fundamentalmente también, que los empresarios cumplan de alguna manera con el tiempo en cuanto a los recorridos”.

Sostuvo además que es importante que las líneas “cumplan en cuanto al tiempo, para que la gente no espere más de lo que debe esperar, que cumplan con la frecuencia y con la cantidad de colectivos comprometidos a funcionar”.

“Nosotros vamos a seguir trabajando a nivel nacional, reclamando nuestros recursos. No vamos a claudicar bajo ningún punto de vista pero sí queremos un transporte público de pasajeros primero que funcione, segundo que mejore la calidad del servicio, tercero que cumpla con las frecuencias” y destacó que en esta actividad hay 3.000 choferes: “3.000 familias. 3.000 choferes son más que cuatro ingenios funcionando en cuanto a personal. O sea que es una fuente laboral muy importante. Si se cae el transporte público de pasajeros, sí no hay duda que los 600.000 usuarios no van a tener en qué andar pero son 3.000 familias tucumanas que también se quedan sin trabajo. Por eso es grande la responsabilidad y son grandes las decisiones que tenemos que tomar, los que tenemos responsabilidad institucional y que hemos sido elegidos por la voluntad popular de los tucumanos… para resolver el transporte público de pasajeros… hace falta recursos y ahora hay que ver de dónde, cómo y de qué manera salen los recursos”.